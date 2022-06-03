疫情爆發以來，確診學生人數逐日增加，全國已累計21萬名學子確診。為協助校園師生掌握個人健康情況，教育部今(3)日表示，行政院已協調指揮中心等各相關部會及單位，免費提供國小、國中、高中、五專前3年學生每人每份4劑家用抗原快篩試劑，並將自6日起陸續寄達各校。

教育部說明，行政院針對校園所發放的免費快篩試劑，提供的是110學年度在學學生，在寄達學校後，學生可在回校上課時於學校領取，但若是畢業生若已離校，同樣也可以回原畢業學校領取，無時間限制。

教育部指出，本次發放家用抗原快篩試劑，為行政院額外提供的免費領取份數，不會影響實名制的購買資格，亦即曾經購買過實名制快篩的學生，仍可再免費領取此次家用抗原快篩試劑。

教育部提到，此次免費發放家用抗原快篩試劑數量，係依110學年度高中、國中、國小、五專前3年在學學生進行試算，配發數量充足，學校發放給學生後若有剩餘，得併入學校原有快篩試劑備存量，並依照相關原則管理使用。