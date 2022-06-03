面對大陸經濟壓力下行壓力大，北京大學國發院教授、中國宏觀經濟研究中心主任盧鋒表示，大陸獨角獸企業後勁不足，大陸內在經濟動力亟待增強；並呼籲，應賦予民企更為平等地位，藉由深化改革，為擴大開放創造更廣闊空間。

盧鋒近日在《中國與西方：當前經濟、政策與應對》新書發表會上指出，從短期的宏觀經濟的角度，我覺得中國的經濟下行壓力進一步加大；特別是調查失業率又達到一個新高，甚至超過疫情時期新高。中國青年人就16至24歲的區間失業率達到18.2％，是非常值得重視的。

他表明，美國遏制中國的政策雖沒得逞，但大陸長期經濟追趕速度減緩，這說明大陸經濟增長內在動力亟待加強；人民幣國際化還在推進，但這個進程似乎也受到一些結構性因素制約。

盧鋒認為，獨角獸企業數量大幅度減少，這固然跟疫情期間有關，但是不是也跟整個大陸企業成長環境，客觀上出現某些局限性或者需要改進地方有關呢？這需要採取一些措施。

他說，面對內外矛盾比較複雜的形勢，一般來講有兩種應對思路可作選擇：第一種，針對問題要加大管制，強調安全，純淨意識形態、強化政治導向；第二種，解放思想，集思廣益、深化改革、擴大開放、勇於創新。

盧鋒強調，過去幾年大陸可能是側重一種強監管的治理，這個治理當然是必要，對解決一些多年積累的問題，在複雜環境中保證穩定安全是必要、正確的。下一步可能需要在堅持第一種政策成效基礎上，著力在改革開放體制創新方面作出更有勇氣創新探索。

他稱，從中長期來看，大陸要堅定已經有的，抵制外部脫鉤的正確方針，防止落入自我封閉的誤區，做經濟全球化的維護派、推動派。儘管經濟全球化面臨挑戰，但大陸根本利益跟經濟全球化的總體格局總體來講是一致的，要走維護派、推進派的道路。

盧鋒呼籲，大陸應加快完成十八屆三中全會重要的改革清單，賦予民營企業更為平等的地位。藉由把加強監管納入法制化軌道，來提升市場主體的認識，藉由深化改革，為擴大開放創造更廣闊的空間。