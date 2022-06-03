台塑企業向俄羅斯購買石油，1艘俄羅斯油輪1日晚間駛入麥寮工業港卸油，引發台灣空氣健康聯盟等團體不滿，3日前往雲林縣麥寮鄉台塑六輕抗議，要求停買俄羅斯石油，否則將拒買台塑油品，台塑則回應一切依政府規定。

台灣空氣健康聯盟、雲林淺海養殖協會等環保、漁民團體10餘人，3日針對台塑企業向俄羅斯購買石油前往六輕抗議，呼籲企業要秉持社會責任，拒買血腥俄羅斯油品，但裝載俄羅斯油品的4萬噸油輪NS POINT卻於1日到麥寮港卸貨俄羅斯油品，因此才會抗議表達不滿。

台灣空氣健康聯盟等團體表示，呼籲台塑立刻停買俄羅斯石油與煤，否則將發起抵制台塑產品，並提出7項訴求，包括台塑2022年優先淘汰俄羅斯煤炭，並加速燃煤汽電共生脫煤轉型；台塑停止進口俄羅斯煤炭前，台電停止收購台塑汽電共生餘電。

抗議團體在現場表演行動劇，並配合端午節將粽子遙送給俄羅斯油輪，象徵盡快將油輪送走，現場10餘人高呼「拒買俄羅斯石油」、「血腥油輪不要來」，警方派員在現場戒備，所幸並未發生衝突。