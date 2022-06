5月31日是世界無菸日,世界衛生組織(WHO)今年以「菸品:毒害我們的地球」為題指出,菸品正在殺害我們與地球(Tobacco is killing us and the planet),並強調菸品是地球上最大的污染源之一。 今天適逢63禁菸節,董氏基金會呼籲,戒菸就是保護地球最好的選擇。

董氏基金會執行長姚思遠引述WHO最新報告與影片指出,菸草種植和生產每年至少砍伐6億棵樹木、排放8400萬噸二氧化碳、耗費220億噸水、耗損20萬公頃的土地,每年製造生產6兆支紙菸,其中被不適當丟棄的菸蒂達4.5兆支。

WHO報告直指,菸草種植往往以犧牲重要糧食生產為代價,全球被砍伐的森林中,高達5%是為了種植菸草,也導致水資源的枯竭;同時,菸草的加工和運輸佔全球溫室氣體排放量的很大一部分,相當於全球航空業碳足跡的5分之1。WHO警告,全球塑膠污染的積累,除了傳統的菸草製品,電子煙、加熱菸等新型菸品,也是污染的重要原因。

臺大醫院家醫部醫師郭斐然表示,國際公衛組織「真相倡議」(Turth Initiative)報告指出,近年迅速泛濫的新型菸品,其煙彈、塑料、電子機芯和化學廢物等問題更多,不但數量驚人,其中所含有毒化學物質及重金屬更可能會滲入土壤及水源,嚴重危害環境;此外,鋰電池不只易造成污染,良莠不齊的產品甚至潛藏爆炸危機。因此他呼籲,世界公民愛護地球最好的方式,就是拒絕所有菸品。

WHO強調,菸品對環境的威脅,超乎我們一般的認知。郭斐然說,響應WHO呼籲及63禁菸節,立即戒菸是展現愛地球的責任,政府現正推出「戒菸門診」免藥物部分負擔,正是戒菸好時機,可下載「戒菸就贏APP」,就近查詢住家附近的戒菸醫事機構資訊,尋求專業的戒菸協助。

