5月31日是世界無菸日，世界衛生組織（WHO）今年以「菸品：毒害我們的地球」為題指出，菸品正在殺害我們與地球（Tobacco is killing us and the planet），並強調菸品是地球上最大的污染源之一。 今天適逢63禁菸節，董氏基金會呼籲，戒菸就是保護地球最好的選擇。

董氏基金會執行長姚思遠引述WHO最新報告與影片指出，菸草種植和生產每年至少砍伐6億棵樹木、排放8400萬噸二氧化碳、耗費220億噸水、耗損20萬公頃的土地，每年製造生產6兆支紙菸，其中被不適當丟棄的菸蒂達4.5兆支。

WHO報告直指，菸草種植往往以犧牲重要糧食生產為代價，全球被砍伐的森林中，高達5％是為了種植菸草，也導致水資源的枯竭；同時，菸草的加工和運輸佔全球溫室氣體排放量的很大一部分，相當於全球航空業碳足跡的5分之1。WHO警告，全球塑膠污染的積累，除了傳統的菸草製品，電子煙、加熱菸等新型菸品，也是污染的重要原因。

臺大醫院家醫部醫師郭斐然表示，國際公衛組織「真相倡議」（Turth Initiative）報告指出，近年迅速泛濫的新型菸品，其煙彈、塑料、電子機芯和化學廢物等問題更多，不但數量驚人，其中所含有毒化學物質及重金屬更可能會滲入土壤及水源，嚴重危害環境；此外，鋰電池不只易造成污染，良莠不齊的產品甚至潛藏爆炸危機。因此他呼籲，世界公民愛護地球最好的方式，就是拒絕所有菸品。

WHO強調，菸品對環境的威脅，超乎我們一般的認知。郭斐然說，響應WHO呼籲及63禁菸節，立即戒菸是展現愛地球的責任，政府現正推出「戒菸門診」免藥物部分負擔，正是戒菸好時機，可下載「戒菸就贏APP」，就近查詢住家附近的戒菸醫事機構資訊，尋求專業的戒菸協助。

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