37歲泰國女星妮達帕查娜維拉潘（Nida Patcharaveerapong）小名叫做Tangmo，今年2月她和友人搭船出遊，她卻離奇墜河身亡，上月她的臉書突然更新發文，暗指兇手另有其人。今(3日)媒體報導，Tangmo的媽媽透露女兒手機被刪的照片已經還原恢復，直指女兒是在岸上被殺的，絕對並非單純的墜河溺水身亡。

Tangmo近年因演出電視劇《吹落的樹葉》走紅，今年2月傳出因沒穿救生衣墜河，被發現時已無呼吸心跳，宣告死亡，外界認為她過世疑點重重，就算警方4月已將6名嫌疑人以「過失致死」罪名起訴，仍無法平息外界討論聲浪，最離奇的是上月底Tangmo的臉書竟突然更新兩篇發文，一是寫下：「我被自己深愛又信任的朋友陷害了」，二則是曬出她和朋友合影，強調自己哪裡都沒去，還在等這些朋友說實話，「不要以為把手機資料刪掉，就救不回來，親愛的朋友。」

見此，Tangmo的親哥哥留言，直指不知道是誰偷偷更新妹妹的臉書，「如果你有什麼資料都丟出來吧」，但神秘人後來又刪除在Tangmo臉書所發的文章。而Tangmo媽媽的男性朋友Bang Jack透露，Tangmo的手機已經被順利復原，他們發現多張Tangmo生前被逼拍的裸照，翻臉改咬經紀人是共犯之一。

媒體報導，Tangmo的媽媽最近大動作換律師，誓言替女兒討回清白，並將手機交給男性友人Bang Jack，協助還原破解了多張被刪除的照片，Bang Jack更承認最近Tangmo臉書的發文都是他的傑作。而近日Tangmo的媽媽受訪，她透露從女兒手機中看到Tangmo被殺的照片，地點不在船上而是在岸邊，Bang Jack更指因為這件事牽扯到一位厲害的大老，才被全面下封口令，經紀人疑似負責刪除所有證據，而和Tangmo母親鬧翻的前律師則要求Tangmo媽媽別輕舉妄動，否則可能因為罪證不足亂說話，反被提告誣告罪，恐得賠大錢還得坐牢。