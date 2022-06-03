現任香港特首辦主任陳國基可望出任下屆政務司司長，星島日報引述消息稱，現任保安局長鄧炳強及另一本來被視為政務司司長熱門人選的政制及內地事務局局長曾國衛，都會「原職」留任下屆政府。

候任行政長官李家超訪京返回香港後，隨即展開組班工作，開始約見下屆政府班子人選。據報，本來被視為下屆政務司司長人選的曾國衛及鄧炳強，都會「原職」留任至下屆政府。消息人士表示，鄧炳強正在處理二十三條立法工作，這是下屆政府其中一項重大任務，鄧炳強需要先完成這項工作，才會有新的工作調動。至於曾國衛，未來5年還須處理區議會選舉問題，同時亦要做好香港與大灣區融合的工作，同樣不容有失。因此，李家超認為兩人都應該繼續現有職位。

有政界人士分析，曾國衛及鄧炳強都是現今最資深的紀律部隊出身官員，若他們都留任下屆政府局長，政務司副司長的職位估計就不會由紀律部隊出身人員出任，而較有可能由「文官」出任，但人選誰屬，至今未有定論。至於財政司副司長人選，據悉會由發展局局長黃偉綸出任，而現任發展局常任秘書長甯漢豪，則會脫離公務員隊伍，接替黃偉綸出任發展局局長。

另外，公務員事務局局長聶德權昨天在立法會，被記者追問是否會平調出任勞工及福利局局長，他回應「不會評論」。