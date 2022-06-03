繼新北市、台北市之後，南投縣也在端午節宣布不再發放居家照護關懷包，縣府表示，因確診人數不斷增加，發放量能已遠超過村里幹事負荷…，即日起停止發放居家照護關懷包；唯針對居家隔離者仍有快篩陰始能外出需求，因此含快篩劑2劑及生活服務需求表的居家隔離關懷包仍會繼續發送。

南投縣民政處指出，因南投縣確診者與日俱增且中央流行疫情指揮中心自5月26日起調整疫情政策，快篩陽即確診，該縣自5月24日起每日確診人數已衝破1000多例，鄉鎮市公所每日疲於應付關懷包之發放，發放量能已遠超過村里幹事工作之負荷，且有里幹事已確診者。

民政處考量，中央流行疫情指揮中心自5月17日起調整疫情政策，打滿3劑之同住家人可免隔離，快篩陰性得外出採買、上班，未打滿3劑家人隔離3日後，快篩陰性亦得外出購物，確診民眾尚可透過家人取得日常生活物資，因此參酌

中央疫情政策調整，也調整鄉鎮市公所第一線人力負荷，即日起停止居家照護關懷包之發放。

而考量密切接觸者居家隔離3天後採4天自主防疫，倘有外出需求，需要快篩陰性才可外出，仍有使用快篩試劑需求，因此含快篩劑2劑及生活服務需求表的居家隔離關懷包仍會繼續發送。

民政處統計截至本年6月1日止南投縣居家照護關懷包計發放1萬3257份、居家隔離關懷包發放1萬8576份，總計發放3萬1833份。民眾居家照護期間如有生活上需求，可洽居家照護關懷中心，健康照護需求可電洽衛生局（049-2224464），送餐、生活物資採買、長照服務諮詢縣府社會及勞動處（049-2244210），垃圾清運本府環保局（049-2243720），生活需求專線本府民政處（049-2246048）。