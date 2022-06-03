美國奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）聖方濟各醫院（St. Francis Hospital）1日發生致命槍擊，45 歲的路易斯（Michael Lewis）不滿手術後持續背痛，憤而在案發當日購買一支AR-15式步槍，前往醫院殺害他的主治醫師菲力普斯（Preston Phillips）及另外3人，而後舉槍自盡。

《華盛頓郵報》報導，在全美尚未從接二連三槍擊案中恢復鎮定時，杜爾沙醫院槍擊案再讓更多民眾陷入失去至親的悲痛。死者為除了在當地受人景仰的59歲外科醫師菲力普斯，還有出色的48歲運動醫學科醫師休森（Stephanie Husen）、73歲越戰老兵勒夫（William Love）及40歲護士葛林（Amanda Green）。

杜爾沙警察局長佛蘭克林（Wendell Franklin）2日表示，路易斯在5月19日接受手術後在5月24日出院，接下來幾日不斷打電話向醫院抱怨背痛並要求治療，菲力普斯遂於案發前一日替路易斯看診。然而，路易斯案發當日再次致電抱怨他的不適、請求醫師給他額外協助，接著就在下午2時購買一支AR-15式步槍前往醫院，他並攜帶5月29日就買好的0.40 口徑手槍。

警方在獲報後4分鐘到場，聽見案發大樓傳出槍響，接著發現路易斯在一間診療室自盡身亡。佛蘭克林說，警方在現場找到37枚空彈殼及一封信，內容詳細描述路易斯「如何槍殺菲力普斯及任何擋路的人」，顯然早有預謀。

路易斯住在距杜爾沙車程不到1小時的馬斯科基（Muskogee），馬斯科基市長柯爾曼（Marlon Coleman）是路易斯的鄰居，他說早前路易斯還向他打招呼，「你認識那個人，卻不知道他的潛在暴力行為，這實在令人毛骨悚然。」

聖方濟各醫院管理人員表示，菲力普斯1990年從哈佛醫學院畢業，擁有數十年外科經驗，是「極為出色的紳士」與「我們都應該效仿」的人。

休森的前夫瑞肯貝爾（John Reckenbeil）告訴《華郵》，休森是「極其真誠、聰穎」的人。他表示，自己在1999 年認識休森時，她還是一名物理治療師，正經歷一場嚴重車禍，而在為自己復健的過程中，休森誓言成為一名醫師，不久進入醫學院就讀。

勒夫的女兒勞瑞（Cheryl Lowry）也接受採訪，指事發當下她的父母正在一間檢查室，父親發現槍手從大廳走來，趕緊把門關上，「槍手進不去，就直接朝門開槍，子彈擊中了我的父親。」勒夫送醫後不治。勞瑞說，父親曾在越南服役，喜歡旅行，溺愛8個孫子與6個曾孫，「他真的是一位很好的父親與祖父」。

葛林則在協助人員疏散時遭槍殺。她的鄰居菲爾普斯（Sue Ford Phelps）表示，葛林是她所認識的人中「最可愛、溫暖」的人，「她會被很多人懷念」。

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