眾所矚目的數位發展部，預計9月前掛牌成立，數位發展部辦公室地點搶先曝光，負責數位發展部成立籌備的政委唐鳳辦公室今天表示，數位發展部本部預計設於國家通訊傳播委員會（NCC）位於延平南路的辦公大樓，並會租用新光大樓部分樓層作為中繼辦公室。

立法院去年底三讀通過《數位發展部組織法》，將新成立數位發展部，整合電信、資訊、資安、網路、傳播等五大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源應用等，原定最快6月掛牌成立，但歷經籌備小組召集人從前政委郭耀煌換成唐鳳後，數位發展部預計最快要到9月前掛牌。

政院人士表示，數位發展部相關籌備工作正在緊鑼密鼓進行，有關部長首選、掛牌時間，等到相關人事底定後會再對外界說明。

針對籌備進度，唐鳳辦公室說明，數位發展部本部預計設於國家通訊傳播委員會（NCC）位於延平南路的辦公大樓，並會租用新光大樓部分樓層作為中繼辦公室。

唐鳳辦公室表示，新部會成立初期，會有許多跨部會需要討論的事項，因此地點考量以相鄰各部會，且初期須分2處辦公，為溝通聯繫緣故，兩者距離也不宜太遠。