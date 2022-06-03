教育部擬在下周邀集相關部會討論設立「移工專班」一事，勞動部表示，其實現行並未禁止移工就讀各級學校，現行已有移工就讀補校、空中大學、各級學校進修部等加強能力，如果取得副學士以上學位，移工也可適用評點制，直接轉換成白領專業技術人員。

而成為白領專業技術人員後，除了不受就業服務法12年或14年上限外，以製造業為例，白領專業技術人員的工作內容應為經營管理、研究、分析、設計、規劃、維修、諮詢、機具安裝、技術指導等；僱主聘用時也不受「中階技術人力」或「藍領移工」的人數規範。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，其實現行已有移工透過假日或晚上自行進修，包括國中小補校、大學進修部等皆有，也未違反現行措施。

薛鑑忠說，一旦移工因此取得大專校院如學士學位，或是製造、營造、農業、長期照顧或電子商務等相關科系的副學士學位就可以適用評點制。評點制相較於一般的白領專業技術人員的門檻較為寛鬆。

薛鑑忠提及，如果移工取得我國學位後，便可適用評點制轉換身份成為「白領專業技術人力」，原僱主可以直接為其申請，但若要更換僱主則要有轉換事由、合意轉換或聘期屆滿等情況。