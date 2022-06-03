身兼高市警靖紀小組組長的督察張樹義酒駕自撞遭記1大過，引發外界質疑懲罰過輕。市長陳其邁今表示，若符合累犯、酒測值1.0以上肇事等3條件，在高雄沒第二句話一定免職。

身兼高市警局靖紀小組組長的3線1督察張樹義酒駕自撞，市警局懲罰記1大過，督察長自請處分記過1次，但引發外界質疑懲罰過輕。對此，陳其邁上午出席三鳳宮捐贈消防水箱車儀式表示，高雄針對像累犯、酒測值1.0、肇事等3條件，沒有二話可說一定免職。

陳其邁會前接受媒體聯訪指出，經瞭解這名警官是剛從外縣市調到高雄不到4個月，因此除了記大過處分之外，相關連坐處分跟整個降調工作都從嚴處置，尊重市警局作法。

陳其邁重申，所有在第一線或者是市府所有同仁，大家都必須謹記酒駕嚴重後果，高雄對於酒駕是零容忍，所有的酒駕都從嚴處理。

張樹義5月30日晚間近11時跟朋友在海產熱炒店喝完酒後，獨自開車行經仁武區和平路二段自撞路旁安全島，但因有民眾發現他走路搖搖晃晃報警，警方到場實施酒測，酒測值達1.0毫克，全案依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1110603