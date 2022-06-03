該輛水箱車採單艙雙排設計，前排座位一體成形，並通過撞擊測試，提高消防人員出勤乘坐的安全性。（洪靖宜攝）

水箱車後方印有「幸福三太子」的Q版畫像。（洪靖宜攝）

擁有300多年歷史的知名廟宇三鳳宮今捐贈一輛消防水箱車予高雄消防局，後車門還印有「幸福三太子」的Q版畫像，這輛水箱車是採「單艙雙排」設計，提高消防人員出勤乘坐的安全性，可儲存3噸水量，配置於十全消防分隊供救災勤務使用。陳其邁也特別宣布，義消自強活動補助費加倍，引來現場義消們熱烈鼓掌。

該輛水箱消防車造價約700萬，採單艙雙排設計，前排座位一體成形，並通過撞擊測試，提高消防人員出勤乘坐的安全性，可儲存約3噸水量，車上配備有各式搶救裝備，將配置於十全消防分隊。更特別的是，水箱車後車門還刻畫「幸福三太子」的Q版畫像，不少人直呼可愛。

捐贈儀式於3日上午在三鳳宮辦理，由高雄市長陳其邁代表受贈，並回贈感謝狀與消防車模型留念。三鳳宮董事長孫宗英致詞時提到，三鳳宮秉持熱心公益，希望藉由捐贈消防車提供更多資源救護，將損害降到最低，也希望能拋磚引玉，呼籲大家共襄盛舉做公益。

市長陳其邁則感謝三鳳宮愛心，尤其城中城大火時，三鳳宮捐贈500萬元給予城中城火災專戶，大小事不計其數，行善不落人後。另外，陳其邁也表示，義消們從今年5月協助快篩分裝，為了表達感謝，宣布「義消自強活動補助費」直接加倍編列，從每人642元提升至1275元，現場響起一陣拍手叫好。