苗栗縣政府3日替5至6歲幼兒打BNT疫苗，有的小朋友害怕躲在家長懷裡完成接種。（謝明俊攝）

苗栗縣政府3日替5至6歲幼兒打BNT疫苗，有的小朋友害怕躲在家長懷裡完成接種。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊前往苗栗巨蛋體育館接種站關心小朋友施打BNT疫苗，開心比讚。（謝明俊攝）

苗栗縣政府3日在苗栗市巨蛋體育館開設大型接種站，替5至6歲幼兒打BNT疫苗。（謝明俊攝）

苗栗縣政府3日在苗栗市巨蛋體育館開設大型接種站，替5至6歲幼兒打BNT疫苗。（謝明俊攝）

苗栗縣政府3日在苗栗市巨蛋體育館開設大型接種站，替5至6歲幼兒打BNT疫苗。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊前往苗栗巨蛋體育館接種站關心小朋友施打BNT疫苗。（謝明俊攝）

苗栗縣開設4大型接種站 5至6歲幼兒BNT開打

苗栗縣政府為了加強5至6歲幼兒園小朋友防疫，3日特別開設4個大型接種站替小朋友施打BNT疫苗，總共有3288名小朋友在家長同意下報名，衛生局並在4個接種站各預備200個名額，供網路報名家長使用，現場並留有相當空額疫苗給臨時前來小朋友，將以1天的時間，完成超過4000名5、6歲幼兒接種新冠疫苗。

苗栗縣政府3日開設4座大型接種站，包括頭份國中活動中心、竹南照南國小活動中心、苗栗市巨蛋體育館及苑裡鎮中正社區活動中心等，衛生局事前發函至全縣2百多所幼兒園調查施打意願，經過家長同意回覆，全縣共有3288名5至6歲的幼兒園小朋友報名施打，衛生局為節省家長時間，決定利用端午節休假首日，以大型接種站在1天內完成全部小朋友接種作業。

另外，為了補足未上幼兒園小朋友也可以打BNT疫苗，衛生局並在4大接種站各安排200人次疫苗，總共800人次，提供給網路報名小朋友使用，並且，在苗栗巨蛋體育館接種站等另多預備200劑，供臨時前來小朋友施打。希望5、6歲小朋友都能踴躍前來接種。

4大接種站中，苗栗市開設在巨蛋體育館，由苗栗市弘大醫院負責，院方發動30多名醫護人員、志工，加上8名支援校護，以6線同步替小朋友接種，由於3日正是端午節，原本部分醫護人員排休，為了為小朋友打疫苗，醫護人員自願停休，期望盡快替小朋友加強防疫能力。

苗栗市巨蛋體育館大型接種站約有1300名小朋友由家長帶領前來施打，多數小朋友因有打流感等疫苗經驗，並不畏懼施打BNT疫苗，不過還是有少數小朋友恐懼哭鬧，全在醫護人員及家長保護下完成施打，苗栗縣副縣長鄧桂菊在教育處長葉芯慧、衛生局副局莊素玲陪同到場關心小朋友們施打情況，並向其它家長喊話踴躍帶領小朋友前來接種。