端午連假期間，民進黨於YouTube頻道發布5-11歲兒童疫苗七大接種站影片，民進黨表示，中央地方合作設置的七大兒童疫苗接種站也持續開放服務，歡迎有需要的民眾把握時間前往，此外，也提醒疫苗施打後還請留意孩子們接種後的身體狀況，如果出現持續發燒或嚴重過敏反應請立刻就醫。

民進黨指出，輝瑞兒童疫苗累計到貨共110.88萬劑，目前台灣5-11歲的小朋友，有99萬位符合接種對象，所以疫苗數量相當充足，請各位家長安心，有意願接種者，均可順利接種，為孩子提升抵抗力。

此外，民進黨表示，地方與中央也持續合作，增設7大兒童疫苗施打站：分別於台北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、桃園陸軍專科學校、台中自然科學博物館、台南市立圖書總館、高雄展覽館等地開放施打。感謝醫療防疫人員，以及所有家長共同努力，在疫情關鍵的時刻，政府也會繼續強化各項防疫措施，和大家一起守護孩子的健康。

最後，民進黨提醒，疫苗施打後請留意孩子們接種後的身體狀況，讓小朋友多喝水、多休息、均衡飲食，2週內避免劇烈運動，如果出現持續發燒或嚴重過敏反應請立刻就醫。