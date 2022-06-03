一名人妻結婚時，邀請自己的閨密好友小美擔任伴娘，未料婚後老公卻開始偷偷和小美交往，雙方經常出遊，且多次前往摩鐵發生性關係，老公事後遭抓包後坦承偷吃，小美也承認雙方偷偷嘿咻，甚至還說「我們相見太晚，早點遇到你就好」。法官認定兩人婚外情，判決須各賠償15萬元給人妻，仍可上訴。

根據判決書，人妻向法官控訴，她和小美原是閨密好友，她與老公結婚時，特別邀小美擔任伴娘。但小美事後竟然偷偷與老公交往，雙方親暱語氣互稱、出遊、互贈禮物、親吻、擁抱，甚至發生性行為。讓她一方面遭受密友背叛，另一方面須面對曾出軌之老公，造成必須長期仰賴藥物克服精神上所受之困擾，因此對兩人求償100萬。

人妻表示，老公曾坦承出軌事實，並簽下切結書，小美自己也承認發生過性行為等部分事實，人妻全程錄音後提出當成出軌證據。

但小美辯稱，人妻所言都是不實指控，目的在敲詐她的錢財。因為她與小美的老公早在102、103年間經由共同朋友之介紹而認識，兩人進而交往，但男方始終不肯公開兩人之關係，她透過共同朋友始發現男方另有交往多年之女友小美，立刻提出分手，雙方退回普通朋友關係。

小美表示，當她知道男方將即將與小美結婚，但因為找無伴娘，基於人情考量，才答應擔任伴娘，雙方根本不認識且無私交，但婚禮結束後，小美卻開始糾纏她，不斷打電話她，且她早有耳聞南方慣性劈腿偷吃，所以僅聽聽男方抱怨公司及經濟壓力而已，並無出遊、擁抱、親吻等行為，亦未發生性行為。

但法官勘驗當時丈夫所簽的切結書中，內容與小美對話紀錄顯示「寶貝、親愛的、鼻鼻、我想你、可以陪陪我嗎？想出去走走遊玩，可以帶我去嗎？」、小美還說「我們相見太晚，早點遇到你就好」。

法官審理後認定，小美自己承認與丈男方出遊且發生性行為，已逾越正常友人交往之分際，認定小美侵害人妻配偶權，且丈夫共同為加害行為，兩人須各別賠償15萬，仍可上訴。