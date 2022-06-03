一名擔任醫師的網友透露，各科醫師上班診治太多同樣類型的患者，發現受傷、生病的原因都差不多，久了真讓人膽戰心驚，也漸漸不敢做某些事情。該網友也整理出成為醫師以後不敢做的事，舉例來說，急診科醫師就不敢騎機車，因為看了太多人騎車受重傷，不少在醫界工作的網友爆共鳴說。

一名醫師昨在Dcard上分享「急診科醫師不敢騎摩托車！」他前陣子輪急診外科訓練，看到許多外傷，從輕微擦傷、挫傷到顱內出血，多數患者受傷的原因都是騎機車，因為機車本身就是人包鐵的高速行駛工具，很危險。而負責教導他的主治醫師也說，看到太多可怕的摩托車騎士悲劇，後來寧願租貴一點、離醫院近一點的地方，也不敢再騎車上班了。

接著「骨科醫師不敢騎腳踏車和溜冰！」但這可能僅限原PO的老師，因為後來他發現其他骨科醫師都蠻愛騎腳踏車。不過，他的老師發現許多病人都是騎車摔倒骨折，最恐怖的是，不管騎多慢都有可能因為各種奇怪的事情跌倒受傷，而老師因為想繼續執刀，因此忍痛放棄騎腳踏車這個愛好。

該網友指出「胸腔內科醫師則是不敢抽菸！」一位胸腔科的主治醫師說，看了上百位肺癌患者，雖然菸酒不沾的人也有，但不可否認老菸槍佔了大多數。尤其是看到罹患阻塞性肺病的患者，想到患者因病吐不出氣的窒息感，真的超怕，因此這位老師成為主治醫師後，努力10年終於成功戒菸。

而「新陳代謝科地醫師則是不敢喝手搖飲！」平常值班大家會點手搖飲來提振精神，某天一位新陳代謝科的學長見狀就說「學弟，你昨天不是才喝過？有糖的東西要少喝少吃！」而他連忙解釋自己只喝一分糖，卻被對方教育了一頓說「飲料含糖量很高，就算點無糖加珍珠，糖分一樣直接爆表，攝取過多糖分，又沒有規律運動，累積下來除了變胖變醜，還要小心糖化血色素變高。」

最後「眼科醫師則是不敢戴月拋或年拋的隱眼！」某天上班他難得戴了隱形眼鏡，眼科的醫師看到就說，月拋與年拋戴起來多比較透氣、比較舒服，但每次摘下來以後，鏡片的清潔上務必要下功夫，許多病人都是因為隱形眼鏡配戴方式不良、沒有清潔乾淨，造成各種角膜發炎、潰瘍與病變，甚至還有人因此而失明，因此後來若真的要戴，也都會改戴日拋，方便又衛生。

不少同樣從事醫療工作的人超認同，在醫院看多了真的會怕，「騎車到人多的地方，都會幻想被撞」、「真的不敢也無法戴隱形眼鏡」、「看越多生活真的會越小心，腳踏車真的超扯，我學生也是騎超慢，結果莫名其妙就骨折了」。

另有許多網友看完則哀嚎說，看到代謝科醫師的說法，突然有點罪惡感，但手搖飲料是小確幸、是努力上班的動力。「看到手搖飲直接中槍，而且我還是一天兩杯起跳的那種」、「沒有甜甜的飲料，人生活著還有什麼意思」、「飲料是台灣最美風景」。