美國總統拜登近來屢發表突破性惠台言論，但往往隨即遭白宮或國務院澄清。國民黨主席朱立倫今表示，拜登政府的一中政策、兩岸立場上，基本上是美國長期延續的立場，當然也會因為世界、印太局勢變化而有所調整。
至於拜登此次亞洲行未到台灣，朱立倫說，但這次拜登訪問日本、南韓，是因應南韓、日本新政府成立，過程中表達對台灣的關切都非常感謝，也絕對歡迎這兩天台美經貿架構可望提升的發展方向。
朱立倫表示，不管是從國際政治情況或台灣安全國防要求、經貿合作上，台美關係都最重要，也希望將來落實更多對民眾、兩邊企業有利的具體合作，但最重要還是要靠我國自己的努力。
立法院國民黨團總召曾銘宗則提醒，近期台美關係是相對不錯，但最近常常拜登發布惠台措施後，隔天國務院就出來澄清，其中到底誰講真話，我國外交與國安單位應該釐清、評估，了解美國對台政策有沒有改變，並對可能衝擊好好因應。
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