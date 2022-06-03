星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，射手座、金牛座、雙子座、天秤座在6月的桃花運最旺，射手座把外表打理好將能提升自信，增加魅力，金牛座有機會在工作場合遇到心儀對象，雙子座整個月都沉浸在曖昧氣息中，天秤座可以試著請親友幫忙介紹，成功機率會大增！

▍1.射手座

在火星的影響下，單身的射手座6月脫單意願非常強烈，那就高調一點吧！花點心思整理一下外在形象，哪怕是換個髮型，都可以讓你的魅力散發，更重要的是轉換心情讓自己更有自信，招來好桃花。6月是射手座的社交月，有機會在團體活動中結識不少朋友，擴大自己的交友圈之餘，遇到被你吸引的人。部分的人有機會跟已經結緣的異性有進一步發展，如果你目前有暗戀的人，可以主動出擊，但建議安排在6/22以前，被接受的機率會大很多。

▍2.金牛座

金牛座6月的桃花運很旺，金星從5月底一直到6/23都停留在你們的星座，並與天王星聯手，為你們創造了不少浪漫的邂逅。6月有機會在網路上結交到風趣幽默的異性，如果聊的不錯就約出來見見面吧！另外，工作場合也是你們本月的桃花旺盛地帶。部分金牛座，你們心裡已經有喜歡的人了，可以適當向對方釋放信號，有時候只是一個念頭，就有機會喚起一段沉睡的緣分。

▍3.雙子座

雙子座的朋友快快積極行動起來，人多的地方是你們6月桃花的幸運場所，外出有機會被搭訕。沒事多發發動態，展示自己的日常生活和美照，也有招桃花的功能。整個6月，雙子座的世界都充斥著曖昧的氣息。雖然愉悅，但是不要拖拖拉拉，更不要貪心的徘徊在多個對象之間無法抉擇。建議適當加快進度，少一些猶豫和糾結。如果可以，建議在6月底，就大膽的展開一段甜甜的戀愛吧！

▍4.天秤座

火星運行在天秤座的婚姻宮，所以很有可能在相親活動中認識不錯的對象。當然，前提是6月抱著強烈的結婚意願去結識異性，而不是談戀愛玩玩而已的心態。在6/23以後，氣氛開始變得輕鬆，比較容易遇到相處愉快、聊得來的異性，但可能並不適合長遠發展。6月想要脫單，重點在於向周邊的親友透露自己想要戀愛的意願，請他們幫忙從中介紹，這樣反而比較能夠篩選出符合你要求的異性。不要因為過往不愉快的經歷抗拒相親，因為不論怎樣的方式，都有可能遇到那個好緣份。

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