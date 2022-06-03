講到情緒激動處，恩恩爸一度落淚。（呂健豪攝）

新北市確診病歿2歲童「恩恩」的父親，與新北市政府對於相關通話錄音提供一事沒有共識，今天上午恩恩爸再度出面受訪，他強調這些通聯的錄音紀錄能幫助他拼湊真相，了解這81分鐘裡到底哪個還節出問題，但新北市消防局昨天只提供他老婆打給119的4通電話錄音，另外3通消防局回電或這段時間消防局與衛生局橫向聯繫的錄音譯文都不願提供，甚至他事後才從媒體看到新北市府的回應是說他拒絕聆聽錄音檔，這些都讓他感到很失望。

恩恩爸說，在與新北市府聯繫這幾天以來，都強調要錄音檔，也引述政府資訊公開法並提供申請書，但中央的1922用一樣的申請格式，在2、3天後就已經回復並且拿到檔案了，相信政府機關都懂法條上的文字意思為何，但他們還是只願意提供譯文，但對於橫向聯繫的部分，只有一張各時間點的處置列表，用文字簡單描述在什麼時間點消防局或衛生局做了哪些事而已。

更令恩恩爸不滿的是，在前幾天新北市政府都說準備好了，但一直沒有人告訴他到底準備好了是那些東西好了，直到昨天見面才知道沒有錄音檔，雖然消防局昨天有說可以讓他在局內聆聽錄音檔，但當下他也解釋，那些內容會把他與妻子帶回當天的混亂中，在情緒不佳的情況下更無法仔細核對與譯文的內容是否相符，而且他也不希望在陌生的環境中產生情緒崩潰的情況，這些顧慮跟理由都有告知，但事後卻從媒體看到新北市政府的回應是說他拒絕聆聽錄音。

至於2個局長說連假期間會與之接洽一事，恩恩爸說根本沒有收到聯繫，更不知道這件事情。對於消防局不願提供錄音檔的理由，恩恩爸說消防局給的解釋也前後不一，一開始說是基於公務人員聲紋隱私，後來又說錄音檔內會包含其他案件資訊，但他認為若有所顧慮，應該一開始就讓他知道，而不是事前一直說都準備好了，卻在見面後才知道沒有錄音檔，若消防局真的不願提供，也只能連假過後再去消防局聽音檔。

對於當天消防局聯繫衛生局25分鐘找不到，聯繫以後又過了30分鐘才派車，恩恩爸說這當中還有太多環節需要釐清，而且當天第一通電話就明確告知，恩恩意識不佳昏迷，難道這樣還不符合緊急的救護原則？他說現在只想要真相，為什麼恩恩要遭受81分鐘送醫的延誤？這些錄音檔都是還原每個時間的發生什麼事的重要拼圖。

恩恩爸說，這幾天也陸續有律師表示願意提供法律上的義務協助，他也認為未來如果真的拿不到這些他認為關鍵的資料時，不排除會採取行政救濟的手段，但具體是什麼樣的手段，目前還不確定，當前會先整理手邊有的資料，至於是否提出國賠，恩恩爸則哽咽表示，「講賠這個字眼太沈重！」因為他要的只有真相，而且再多錢也喚不回恩恩的一條生命。