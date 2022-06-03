美國國務院官網一個月內二度更新美台關係論述，5月5日初先移除「不支持台獨」的文字，5月28日又將「不支持台獨」的文字放回去。AIT一名發言人對此表示，新版美台關係論述是基於國務卿布林肯於5月26日針對中華人民共和國的政策演說作出更新，「我們反對任何一方單方面改變現狀；我們不支持台獨；我們期待兩岸分歧以和平方式解決。」

AIT指出，國務卿的演說重申了美國長期以來的「一個中國」政策，該政策以《台灣關係法》、美中三個聯合公報、以及六項保證為指導。此外，根據《台灣關係法》，美國將提供必要的防衛物資和服務，以使台灣能夠保持足夠的自衛能力，並保持抵抗任何可能危及安全的武力或其他形式的脅迫的能力。

AIT強調，台灣是印太地區充滿活力的民主及領先經濟體，美台有著牢固的非官方關係。美台共享相似的價值觀、深厚的商業和經濟聯繫，以及牢固的人民與人民聯繫，這些是我們友誼的基石，也是美國擴大與台灣接觸的動力。我們將繼續支持台灣有意義地參與國際社會，並根據我們的「一個中國」政策深化我們的經濟聯繫。