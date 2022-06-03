竹市雖有「早療三支箭」，且提高早療補助上限領先全國，卻也是全國唯一未補助早療到宅療育項目，也未直接提供到宅療育服務單位的縣市，有市議員指出，仍有孩子無法到早療機構進行療育，盼到宅療育納入補助項目，獲市長林智堅支持，社會處也已朝此方向進行。

新竹市提高早療補助上限領先全國，依身份別提高補助上限至4000元到6000元，卻但補助項目限定孩子必須前往接受補助的早療機構或醫療院所實施療育，才可補助交通費和療育訓練費用。

市議員廖子齊指出，有些孩子因交通不便或身心狀況不佳，難以持續前往機構單位實施療育，例如，被安置孩子因保母無法帶去早療機構，如患有癌症或配戴呼吸器的孩子，也不適合頻繁到早療機構，或者家離早療機構太遠，很難為了半小時療程奔波。

此外，廖子齊補充，長照補助中領有身心障礙手冊的孩子，可申請到宅療育療程，但僅限於有進步可能的一次性計畫，且多數0-6歲有早療需求孩子，通常僅會判定發展遲緩，不會領有身心障礙手冊。

廖子齊指出，新竹市雖有加碼早療補助，但擔心看得到卻用不到，盼能將到宅療育納入補助項目，到宅療育可讓孩子在熟悉的環境中，由治療師指導家長如何在日常生活中，持續給孩子練習與治療。

對此，林智堅表示，將請社會處盡速研議列入補助，社會處也表示，目前已經朝此方向進行。