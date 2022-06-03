台中市端午連假防疫作業不打烊，台中市長盧秀燕一早前往南屯區公所關心基層同仁分裝快篩試劑的作業情形。（謝瓊雲攝）

台中市長盧秀燕（中）指台中市兒童疫苗施打進度超前，且在6都排前三名，談及施打數量爭議，她強調不需要比較這種東西，大家齊心做好防疫比較重要。（謝瓊雲攝）

台中市長盧秀燕接著又到施勝桓小兒科診所，關心診所兒童疫苗接種情況，並感謝基層醫護的防疫辛勞。（謝瓊雲攝）

台中市長盧秀燕接著又到施勝桓小兒科診所，關心診所兒童疫苗接種情況，並感謝基層醫護的防疫辛勞。（謝瓊雲攝）

台中市長盧秀燕3日一早至南屯公所、小兒科診所視察台中市快篩試劑發放作業與診所兒童疫苗施打情況，感謝基層工作人員與醫護人員的辛勞，上午蘇貞昌也由陳時中陪同南下台中視察，談及兒童疫苗接種數爭議，蘇揆言詞態度放軟，盧秀燕表示，台中市兒童疫苗接種率在6都中排前3名，2日一天就打了近2萬人，不需要比較這種東西，大家做好防疫最重要。

上周末副總統賴清德、行政院長蘇貞昌至台中視察，盧秀燕未陪同，今天一樣未陪蘇揆與部長陳時中，她表示，上午的行程都是早已排好的，跟賴副總統來的情況一樣，無法親自陪同，有失禮的地方，真的不好意思，但也已請副市長陳子敬、衛生局長曾梓展等人代表出席作陪。

盧秀燕說，經過盤點，全市約有18、19萬人符合5歲至12歲兒童疫苗施打，目前已經接種11萬多，預計下周五、10日之前會接種作業會全部結束，進度超前。

台中市宣布啟動第四階段「溫暖助防疫」計畫，6日起針對高風險、接觸群眾多等的第一線人員，包含「弱勢民眾服務類」、「教育類」、「基層防疫服務類」、「孕婦」、「民生服務類」、「大眾運輸服務類」、「公共服務類」等，每人加發2劑快篩試劑，將發出約75萬劑快篩，預計37萬人受惠，讓大家在工作與生活中多分保障。

盧秀燕說，例如外送人員就相當辛苦，送餐還要留意疫情風險，勞工局已準備4萬劑快篩試劑，6日起至10日發送，外送員朋友可到山、海、屯、市區的就業服務站(台)，或7個外送相關工會領取。