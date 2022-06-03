台中市長盧秀燕3日一早至南屯公所、小兒科診所視察台中市快篩試劑發放作業與診所兒童疫苗施打情況，感謝基層工作人員與醫護人員的辛勞，上午蘇貞昌也由陳時中陪同南下台中視察，談及兒童疫苗接種數爭議，蘇揆言詞態度放軟，盧秀燕表示，台中市兒童疫苗接種率在6都中排前3名，2日一天就打了近2萬人，不需要比較這種東西，大家做好防疫最重要。
上周末副總統賴清德、行政院長蘇貞昌至台中視察，盧秀燕未陪同，今天一樣未陪蘇揆與部長陳時中，她表示，上午的行程都是早已排好的，跟賴副總統來的情況一樣，無法親自陪同，有失禮的地方，真的不好意思，但也已請副市長陳子敬、衛生局長曾梓展等人代表出席作陪。
盧秀燕說，經過盤點，全市約有18、19萬人符合5歲至12歲兒童疫苗施打，目前已經接種11萬多，預計下周五、10日之前會接種作業會全部結束，進度超前。
台中市宣布啟動第四階段「溫暖助防疫」計畫，6日起針對高風險、接觸群眾多等的第一線人員，包含「弱勢民眾服務類」、「教育類」、「基層防疫服務類」、「孕婦」、「民生服務類」、「大眾運輸服務類」、「公共服務類」等，每人加發2劑快篩試劑，將發出約75萬劑快篩，預計37萬人受惠，讓大家在工作與生活中多分保障。
盧秀燕說，例如外送人員就相當辛苦，送餐還要留意疫情風險，勞工局已準備4萬劑快篩試劑，6日起至10日發送，外送員朋友可到山、海、屯、市區的就業服務站(台)，或7個外送相關工會領取。
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