今天是端午節，也是水星開始順行的好日子，代表著2022已經來到分水嶺，星座命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，端午節是一年當中氣場最強的一天，很適合為自己增添正能量，在端午後雙子座、摩羯座、白羊座、金牛座將能夠鹹魚翻身，告別過去的霉運，迎接好運。

▍第四名：雙子座

身為水逆固定班底的雙子，水星恢復順行後你的心靈終於得到解脫，水星在你的玄秘宮順行後，你會開始覺得運勢上有明顯轉變，過去各種卡關、被放暗箭、與人一言不合就想起爭執的狀況一一解除，近期你只想要獨處，不想與人打交道，積極想提升自己的身、心、靈能量，你的身體需要大量的休息、腦袋需要好好放空、放鬆，充滿能量後才能再次出發。

▍第三名：摩羯座

水星恢復順行後，摩羯終於不再為愛傷心，愛情將能有所進展，與親密的人關係能升溫；單身的摩羯則能遇到一個身心靈都非常契合的對象，這次的戀愛你不想再慢慢來了，只想趕快與他進入穩定關係，你會發現他就是你此生的靈魂伴侶。另外水星順行也替你帶來極佳的偏財運，在運氣特別好的幾天可以去買彩券，或許會有意想不到的收穫。

▍第二名：白羊座

水星順行後，白羊的財運明顯增旺，水星在你的「財務宮」恢復順行，工作上加薪的機率非常高，有可能額外獲得令你欣喜的獎金。另外創業、兼職、做副業的人也是生意興隆，業績不斷開出亮眼成績，讓你在正職外又添加許多收入。有考慮投資理財的白羊，此時也是你的最好時機。

▍第一名：金牛座

水星順行後，金牛終於順利谷底翻身了，目前水星在你的命宮，你的整體運，無論是生活、愛情、事業、財運，就連情緒、健康都越來越好，過去的各種不順陸續解決，好運有如天降甘霖般為你帶來解脫。另外這次的水星順行會為你趕跑小人、帶來貴人，之前擺臉色、陷害你的小人紛紛落馬，取而代之的是貴人降臨，而且這個貴人可以為你的2022下半年帶來極好的機會，請好好把握！

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