無任所大使林佳龍爭取民進黨台北市長提名，上月發布對首都圈的12大願景，今發布第一大願景「交通路網篇」，拋出解決台北市塞車問題， 5大政策主張 。

林佳龍指出，根據2022年大眾媒體對於台北市政滿意度民意調查顯示，台北市民最不滿意的問題就是交通。如何在現有的基礎上，打造「台北交通⁺計畫」，必須連動思考生活圈。這個＋的符號，用在台北交通⁺，既有plus（加）也有cross（跨）的意義。

他認為，台北的塞車問題，是跨縣市的，面對台北市的交通塞車問題，要以首都圈的格局和規模來解決，才能一體思考長遠計畫。台北首都圈通勤時間的交通擁擠是900多萬人口首都圈的痛點，根據調查，每天進入台北市的人流大概80萬人。跨北北基桃行政區的交通問題必須要四個城市一起面對、一起解決。

他說，只有首都圈的交通問題共同解決了，台北市的交通塞車才能根本解決，除了持續強化大眾運輸的系統，還必須在未來全面導入智慧交通思維，以科技服務交通。他提出台北交通政策五大主張，包括環狀捷運網串連東西南北、台北首都通公共運輸攏ㄟ通、智慧交通解塞車、有愛無礙落實人本交通、創新交通科技產業服務。

他說，環狀捷運網串連東西南北；台北市捷運路網已經逐漸成形，環狀線的東環線必須持續推動外，首都圈的基隆也必須建構捷運路網，才能降低基隆市進入台北市的通勤車流衝擊。基隆捷運路線在他擔任交通部長時定案，有效整合新北汐止、台北東湖與南港車站，發展出了基隆捷運東湖南港雙軸線，讓基隆、台北間的運輸系統除了台鐵、國道客運外，多了一條捷運路線進入汐止、東湖、及南港車站，將可大大提升公共運輸運能，有效降低國道基隆台北間的塞車問題。

內湖科技園區是台北市當前上下班尖峰塞車最嚴重的區域，每天動彈不得，中運量的文湖線路線速度、運量、站位都無法吸引內科通勤族使用。為了有效解決內湖科技園區的塞車，根本之道就是將松山新店線往內湖北延，在內科設置三站，地下化重運量與文湖線港墘站相連，更可以與中和新蘆線、淡水信義線交會轉乘，就可以解決新北員工進入內科的交通問題。

他說，台北首都通公共運輸攏ㄟ通，首都圈北北基桃共同推出台北首都通公共運輸月票，可使用四大運具。對於高中以下學生更應加大優惠，從小培養使用公共運輸通勤通學，首都圈的市民在四個城市間通勤通學移動本來就是日常，用智慧票證悠遊通行台北可以很時尚。

他說，台北市公共運輸也要同時肩負起永續環境的角色，他主張四年內台北市新購公車必須全部更換為電動公車，協助業者設置電動公車充電站，並同步普設電動汽機車路邊充電柱，推動電動運具的使用。

他提到智慧交通聰明解塞車指出，台北市的塞車問題除了密集捷運及公共運輸路網外，對於每日多旅次必須使用汽機車的通勤族而言，台北市聯外橋樑、高速公路、快速公路的上下橋與匝道位置也是塞車熱點。不同道路的交通號誌控制必須跨中央地方、跨縣市全面協控號誌連鎖，確保幹線車流最大暢通。

他說，台北市應該更廣泛應用智慧交通技術，智慧停車降低車位尋找時間、智慧交控區域管控整體車流、智慧車流偵測改道、智慧標誌引導最佳路徑、無人機交通事故及塞車現場量測與偵測預警、智駕公車行駛公車專用道等計畫，讓人工智慧、物聯網、大數據解決重現性交通擁塞問題。

至於有愛無礙落實人本交通；他說，對於弱勢族群經常使用的復康巴士、無障礙計程車、山區小巴等運具的服務必須加質加量，讓台北市沒有偏鄉，也不能有被公共運輸忽視的族群。他主張擴大敬老愛心卡額度與使用範圍照顧弱勢族群，包括搭乘計程車可以全額折抵，讓無法使用公共運輸的弱勢者也可以選擇計程車就醫購物。

他說，台北市人口高齡化指數已經是六都最高，高齡者通過馬路的時間必須拉長，台北市要全面設置行人庇護島，讓高齡與行動緩滿者，分段穿越路口行穿線，確保交通安全。他主張對於台北市的交通標誌國際通用應全面檢討更新，以國際通用圖案代替文字，讓國際朋友在台北街頭使用更加友善。

提到創新交通科技產業服務，他說，未來台北市也將成立交通科技產業會報，繼續推動包括電動公車、電動物流車、電動機車（含外送專用車）、5G運輸應用場域、智慧物流海空港、智慧觀光數位轉型、智慧交控、智慧停車等產業的創新服務。

他表示，台北市民將充分感受數位生活的智慧城市，跨域整合道路和網路，不只生活便利，更讓台灣的交通科技產業蓬勃發展，首都台北成為世界第一等的國際城市：Taipei⁺！