每到端午時節，吃甜粽還是鹹粽總會成為大陸多年來的「南北之爭」，甚至台灣每年也總有北部粽、南部粽之爭，就大陸今年端午節而言，數據顯示鹹粽的受喜愛程度遠高於甜粽，相關話題也再次掀起爭議。根據大陸2022端午消費趨勢數據顯示，5月中下旬的粽子銷量月增逾440％，其中鹹粽佔據主導，鹹粽對甜粽的銷售比例約為4比1，也讓「鹹粽子銷量是甜粽子4倍」2日登上微博熱搜榜。

有不少支持甜粽的大陸網友表示，「甜粽子yyds（永遠的神）」、「鹹粽子最難吃」、「（銷量）100倍我也不吃」、「吃甜粽子的人都自己包，不需要買」；也有支持鹹粽的網民稱，「鹹粽子才是最好吃的」；還有網友表示，「我們這邊賣的都是沒有餡的。別說沾糖吃，沾醬油、麻醬，辣椒油都沒人管你」。

而類似爭論話題，每年也在台灣上演「北部粽」與「南部粽」之爭。多數喜歡南部粽的台灣人認為口味軟Q、清爽不油，批評北部粽就只是3D油飯。而北部粽的擁護者則認為南部粽太濕軟，認為粽子就是要粒粒分明才好吃。

事實上，根據香港01報導，由於大陸南北方地區的飲食差異，在粽子口味選擇上有很直接的不同。因為北方地區的飲食習慣是「主食為鹹，輔食為甜」，使得北方人更偏愛甜粽，粽子常被作為飯後甜點；而南方人更偏愛鹹粽，常見餡料包括叉燒、鹹蛋黃以及海味等。