本土疫情持續，台北市議員徐弘庭今在臉書證實自己確診，直呼意外的端午連假，確診Day 1，連假第一天正式進入隔離期，他表示沒有任何症狀，對於這幾天有接觸的民眾、朋友們非常抱歉。徐弘庭為第13名染疫的台北市議員。

徐弘庭指出，因為跟家中長輩同住，每天回家之前都會用快篩檢測，沒想到昨天晚上完全沒有症狀的他，居然出現兩條線，緊急趕往醫院掛急診做PCR檢驗，今早7點接到正式簡訊通知CT值15。

徐弘庭說，對於這幾天有接觸的民眾以及朋友們還有外國友人們非常抱歉，雖然隨身都有用二氧化氯噴霧消毒以及負離子隨身清淨機，但仍不敵Omicron強大的傳播力但實在沒任何症狀，確診到現在他都沒有咳嗽過，實在對不起大家。

徐弘庭表示，連假第一天正式進入隔離期，到現在都還沒咳一聲，服務不中斷本人客服正式上線。

北市議員包括黃郁芬、王閔生、侯漢廷、戴錫欽、耿葳、陳永德、王欣儀、林世宗、鍾佩玲、郭昭巖、陳建銘、梁文傑都確診，徐弘庭為第13名染疫的北市議員。