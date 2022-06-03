本土疫情持續燒，中央流行疫情指揮中心先前曾說，確診康復的3個月就像是吃到無敵星星一樣，短期不會再染疫。對此，腎臟科醫師江守山則說，無敵星星都是幻想，是否會被病毒二度感染，主要還是取決於「自身的免疫力」。

江守山昨在臉書發文表示，有些人確診過就不會二度感染新冠肺炎，但也有4.3％的人會出現重複染疫的狀況，雖然這之中，病毒變種扮演了一定數量免疫脫逃的角色，但最終是否二度感染，還是取決於自身的免疫力，無敵小星星全部都是幻想的。

而「無敵星星」的說法其實來自於指揮中心五月中的記者會，由於本土疫情嚴峻，每天染疫的人數攀升，康復者很有可能再接觸到確診者，對此，醫療應變組副組長羅一鈞當時解釋說，確診康復後的3個月內接觸到確診者，只要沒有症狀，就不用隔離，就算有症狀只要快篩陰性也免隔離，就像吃到無敵星星一樣。

羅一鈞也說，這並不是要鼓勵民眾二度染疫，特別是罹患慢性疾病的人要注意，因為染疫更容易併發成中重症。另外，也呼籲沒打疫苗的人快點去打，獲得更多的保護力。此外，若真的不幸二度感染也別太恐慌，目前觀察發現二度確診的症狀會比先前更輕微，甚至有可能是無症狀。