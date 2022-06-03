浙江台州黃岩：端午節吃食餅筒。圖為捲好的餅筒。（澎湃新聞）

澎湃新聞3日報導，端午節要掛艾蒲、吃粽子，但浙江台州黃岩人端午節很獨特，是一定要吃食餅筒——這是黃岩人在端午節最重要的傳統習俗，也是獨具特色的美食。與台灣清明節前1或2天寒食節吃潤餅的習俗，異曲同工。

一桌拼盤，盛滿米麵、鹵肉、蝦仁、綠豆芽、魷魚絲、蒜苗、蘿蔔絲、雞蛋絲、韭菜豆干、洋蔥鱔片、油條碎、包心菜等砌成條狀。菜肴中間，是兩大盤麵皮，一青一白，白的是麵皮，青的是鼠曲草與艾，兩種麵皮，包捲天下。

耐心而細緻地把一眾菜肴搬運到麵皮上，澆上一勺肉汁，以雙手扯過麵皮，帶著足夠的力道，將菜肴席捲起來，順勢一滾，一頭折疊，以麵皮本身的柔韌之力，將菜肴裹挾成粗粗胖胖的條筒狀，這就是黃岩人的食餅筒。

在黃岩人看來，食餅筒裡的菜式可多可少，少則五六樣，多則二十幾樣，只要想吃的都能包進去。問題也正在於此，吃食餅筒必須要人多才帶勁，六七個人嫌少，十一二人合適，十六七人不多。

黃岩的街頭常可見到賣食餅皮的攤子，很多老店更是門前排著一長溜的隊伍。端午節了，家家都要吃食餅筒。但攤食餅皮，可是個技術活兒，一般的人家做不好，乾脆就從街上買了回家。

食餅筒這個食物，台州各地都有，只是叫法不一。在仙居、路橋、黃岩叫做「食餅筒」，臨海人叫它「麥油脂」，在溫嶺叫做「席餅」，天台人則叫它「餃餅」或「五虎擒羊」，在三門它又是「麥焦」，到了玉環則成了「錫餅」。

食餅筒的由來，當地流傳著兩種說法。

一是和戚繼光有關。說戚繼光抗倭時期，台州人家家戶戶都做了菜肴犒勞大軍。但是這麼多菜，怎麼送去軍營是個難題，也沒有那麼多的餐具，於是發明了食餅筒，直接把餅皮包了菜肴，送去給士兵們吃。

還有一種說法是和濟公有關。說是那個瘋癲的濟公和尚，看見人家吃剩下不少菜，覺得浪費了可惜，遂把剩菜包入麵餅，下一頓再吃。

每逢立夏、端午、中秋等傳統節日，黃岩人都喜歡吃食餅筒，尤其是在端午節，家家都要包食餅筒來吃——這也成為了當地十分獨特的端午習俗。