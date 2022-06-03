擁有F級上圍的AV女優孟若羽先前一度被點名是和鄧佳華拍謎片的人選，卻在開拍前臨時換人，引發討論，讓孟若羽也隨之走紅。她最近上吳夢夢的Youtube頻道節目《思春社》，大聊拍AV經驗，直指拍片時最怕遇到3種男優，一是需要女優幫忙暖「雞」的，二是身體有異味的，三則是會把女生弄痛的男優。

拍過60幾部AV的孟若羽最近和吳夢夢在節目中點名3種令人最害怕的男優，第一種是需要女優幫忙暖雞的男優，拍文戲時很OK，拍正戲時卻突然要求女生幫忙，她更自曝遇過一位男優才第一次見面，就要求她用嘴巴幫忙，讓她尷尬又因不想耽誤劇組拍攝，只好硬著頭皮答應。

孟若羽透露最害怕身體整潔做得不好的男優。（圖／翻攝自思春社 Youtube）

孟若羽指出，第二種害怕的男優是整潔度沒有很好，有的嘴巴有味道，有的是下體有味道，吳夢夢此時問若男方已經清潔過了，但還是有味道怎麼辦？孟若羽就回：「用嘴巴呼吸」，讓吳夢夢直呼：「你看AV女優多難混啊」，而最後一種孟若羽害怕的是會把女方弄痛的男優，她曾聽說有人是因為尺寸而將女生弄受傷，她自己則是遇到男方太粗魯，過程中掐傷她胸部。

至於夢幻類型的男優，孟若羽說自己遇過一位，長的優、拍之前也會很照顧女優，開拍之前會聊一下天知道對方的禁忌，拍正戲時還會先預告對方要開始了，不外乎就是貼心跟細心，好讓工作時更順利進行，回憶第一次下海拍AV時，孟若羽透露是拍路人街訪類型的片子，她承認工作跟一般私下跟別人發生關係時還是有差，錄影時無法融入到性愛當下，還會不斷猶豫該不該看鏡頭，讓她現在想起來也覺得很好笑。