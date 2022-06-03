永豐棧酒店傳出營運財務危機且積欠員工薪資導致員工大量出走、離職，酒店內的阿利海鮮和西餐廳已自6月1日起正式停業。未來是否恢復營運仍是未知數。（摘自官網／謝瓊雲台中傳真）

永豐棧酒店傳出營運財務危機且積欠員工薪資導致員工大量出走、離職，酒店內的阿利海鮮和西餐廳已自6月1日起正式停業。未來是否恢復營運仍是未知數。（摘自官網／謝瓊雲台中傳真）

台中市知名永豐棧酒店近日因欠薪風波，中餐、西餐廚師與員工陸續出走離職，目前雙方正在勞資協商調解中，卻驚傳阿利海鮮、西餐廳已歇業，撐不到端午連假，館方證實，餐廚部門已自6月1日起停業，集中人力維持飯店部門營運；至於餐廳何時復業？仍是未知數。

在地經營20多年的永豐棧酒店，深受中部地區許多政商名流喜愛，尤其是阿利海鮮餐廳更擁有超高人氣，來自屏東墾丁，自2011年進駐後經常高朋滿座，享用當天出海捕撈的鮮美料理。

不料因疫情肆虐長達2年多，也讓酒店營運連番爆出資金缺口、導致營運與財務危機，也傳出欠薪長達2、3個月；原本300多名員工已自行出走、離職大半，僅剩100多人苦撐。目前僅剩飯店部門仍營運，維持酒店客房訂房、住房服務，但早餐改為外包，或不附加餐點的純住房專案。

永豐棧酒店業務經理何宗翰證實，因人力不足西餐廳和阿利海鮮餐廳都自6月1日起正式停業，希望將現有人力集中做好酒店客房的服務；至於餐廳何時復業仍要視情況而定，尚無明確時間表。

台中市勞工局勞資關係科指出，針對永豐棧酒店積欠員工薪資問題，勞資雙方協商調解，但雙方同意分期給付，但對於薪資、資遣費的金額不確定，因此將於6月13日進行第二次調解，方案內容須經雙方均同意接受調解才能成立。