端午3天連假，為提振在地觀光產業，嘉義市觀光新聞處邀民眾來嘉義市享受放鬆親子遊，推出4大主題遊程。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

端午3天連假，為提振在地觀光產業，嘉義市觀光新聞處邀民眾來嘉義市享受放鬆親子遊，推出4大主題遊程。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

端午3天連假，為提振在地觀光產業，嘉義市觀光新聞處邀民眾來嘉義市享受放鬆親子遊，推出4大主題遊程。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

端午3天連假，為提振在地觀光產業，嘉義市觀光新聞處邀民眾來嘉義市享受放鬆親子遊，推出4大主題遊程。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

端午3天連假，雖正值疫情期間，為提振在地觀光產業，嘉義市觀光新聞處邀民眾來嘉義市享受放鬆親子遊，推出4大主題遊程，包括「林業鐵路漫遊」、「博物場館體驗」、「嘉義公園樂活」、「共融遊戲場放電」等，供大小朋友自由搭配，並鼓勵大家體驗「雙B」公共運輸系統，包括電動公車E-Bus與公共自行車YouBike 2.0，度過愉快端午假期。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市幅員不大，卻蘊含豐富的觀光資源，很適合規畫3天兩2夜親子遊，4大遊程中的「林業鐵路漫遊」主題景點有森林之歌、製材所、車庫園區及檜意森活村等，充滿濃濃日本風情，還可以租借和服，深度感受「木材之都」及「世界級阿里山森林鐵路入口門戶」的榮景，或至世賢國小欣賞浪漫唯美的黃金雨「阿勃勒」。

「博物場館體驗」主題景點有愛木村觀光工廠、市立博物館、嘉義大學昆蟲館等，親子可同樂體驗木藝DIY、參觀KANO嘉農棒球主題特展及寓教於樂的昆蟲生態寶庫。嘉義公園樂活」主題景點包括嘉義公園內的史蹟資料館「昭和J18」、植物園，及公園旁的大型滑草場與溜滑梯、KANO園區等，既能漫步在城市森林浴或在日式老建築品嘗咖啡、甜點，也能讓小孩們享受滑草樂趣，與棒球裝置拍照，同時滿足大小朋友的遊興。

「共融遊戲場放電」主要景點位於中央噴水池附近，如以百科全書為概念，設計12感官體驗區的中正公園共融遊戲場；中央廣場共融遊戲場，以森林大冒險為主題，新設樹屋溜滑梯、攀岩牆等遊具，尤其來必逛的文化路夜市更不能錯過。

張婉芬表示，即日起至6月30日，凡持電子票證就可免費搭乘3條市區公車路線，歡迎外地旅客、市民朋友們多多利用，不過疫情期間，仍請民眾務必做好防疫措施。