有怎麼樣都不會被傳染的「天選之人」，自然也有怎麼樣都篩不到一條線的「天不選之人」。一名網友分享自身遭遇，她連做24天快篩，居然連續24天陽性，好不容易等到端午節這天，終於看到乾淨的一條線，「差點哭出來」。

原PO在臉書社團爆怨公社分享，她自5月10日起快篩陽性，雖然後來政策改為7+7，她也具解隔離資格，不過擔心害到別人，仍請醫護幫忙驗一下Ct值，沒想到第19天的Ct值是18！讓她決定繼續關在家裡。

「我是陽性太多天，雖說是解隔離，但還是擔心害到別人，所以乾脆了解一下自己的狀況，再決定要不要繼續關」。原PO說，以她的例子來看，就算7天自動解隔離，還是有傳染力。

原PO的貼心感動許多網友，紛紛留言為她加油打氣，「妳真的很棒，為他人著想」、「台灣社會需要更多像妳這樣的人」、「哇！24天欸，我第一次聽過這麼多的」、「不敢想像隔離24天是什麼情況」、「妳很貼心，也願意配合防疫，好心有好報」、「所以7+7也不一定保險」。

不過像原PO這樣的狀況畢竟少數，根據指揮中心認定，確診者超過7天基本上已不具傳染力；Ct值在第19天18，是相當罕見的例子。原PO說有人稱她「快篩富翁」，也的確為難自己的荷包了，但幸好有所堅持，沒有四處趴趴走，總算讓她在端午節這天等到一條線，「終於卡到陰，差點感動到哭」。