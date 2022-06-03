2022新竹市活力風城盃全國社區少棒錦標賽，3日起連3天在新竹左岸棒壘球場熱鬧開打，吸引全國30隊參賽，由新竹市副市長沈慧虹、市議員陳建名、劉康彥等人到場開球，也為棒球小子們加油，盼把冠軍獎盃留在新竹。

活力風城盃全國社區棒球錦標賽源於2017年，由大新竹棒球聯盟秘書長馬榮芳、新竹市八八聯盟棒球推廣協會理事長曾文濤等人共同發起，是全國唯一由政府部門支持成立的大型盃賽，今年新竹市府補助50萬元，盼培育出優秀球員，讓棒球教育向下扎根。

今天是活力風城盃開幕賽，由味全龍小龍女帶來精彩開場，沈慧虹表示，左岸水源草原區平時就有壘球、棒球場，是社區棒球發展與小球員訓練重要場地，市府重新整理頭前溪左岸，更二度舉辦兒童藝術節，已成為市民重要休閒場域。

沈慧虹說，活力風城盃社區今年選在新竹左岸舉行，新竹小選手們更有「主場優勢」，她說新竹是風城，有風的日子很日常，提醒在新竹打球，要學會「跟風相處、逆風而行。」

沈慧虹指出，棒球運動不只在校園，今起連3天比賽，希望球員們努力在球場發光發熱，開心打球、開心比賽、以球會友。大新竹棒球聯盟總會長、市議員陳建名說，風城活力盃前兩年受疫情影響停辦，今年捲土重來。

陳建名說，小選手和家人在端午連假期間齊聚新竹左岸，享受比賽的樂趣，也建議他們比賽之餘，可以騎著YouBike享受新竹微笑水岸，也期許在地隊伍把冠軍留在新竹。