苗栗縣3日新增確診1784例，縣長徐耀昌表示自6月6日起，將實施第二輪家用抗原快篩試劑實名制販售，另外，縣府配合政策免費提供中低及低收入戶每人5劑快篩試劑，目前已經全部運抵縣府社會處轉各鄉鎮市公所，將盡速發放讓縣民多一層保護。
鑒於疫情上升，家用抗原快篩試劑需求增加，徐耀昌表示自6月6日起，將實施第2輪家用抗原快篩試劑實名制販售，並提高每個販售據點配送份數，從原先78份增加至117份，希望讓更多有購買需求的鄉親，都能買到平價的實名制家用抗原快篩試劑。
另外，快篩試劑雖是防疫必備物資，但對弱勢家庭卻是1筆負擔，縣府配合政策免費提供中低及低收入戶每人5劑快篩試劑，目前已經全部運抵縣府社會處轉各鄉鎮市公所，將盡速發放讓縣民多一層保護。
徐耀昌持續呼籲鄉親，應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。
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