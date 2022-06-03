苗栗縣3日確診新增1784人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣3日確診新增1784人，校園停課資訊如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣3日確診新增1784人，校園停課資訊如下。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣3日新增確診1784例，縣長徐耀昌表示自6月6日起，將實施第二輪家用抗原快篩試劑實名制販售，另外，縣府配合政策免費提供中低及低收入戶每人5劑快篩試劑，目前已經全部運抵縣府社會處轉各鄉鎮市公所，將盡速發放讓縣民多一層保護。

鑒於疫情上升，家用抗原快篩試劑需求增加，徐耀昌表示自6月6日起，將實施第2輪家用抗原快篩試劑實名制販售，並提高每個販售據點配送份數，從原先78份增加至117份，希望讓更多有購買需求的鄉親，都能買到平價的實名制家用抗原快篩試劑。

另外，快篩試劑雖是防疫必備物資，但對弱勢家庭卻是1筆負擔，縣府配合政策免費提供中低及低收入戶每人5劑快篩試劑，目前已經全部運抵縣府社會處轉各鄉鎮市公所，將盡速發放讓縣民多一層保護。

徐耀昌持續呼籲鄉親，應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。