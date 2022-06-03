死亡再添142人！今增76517例 新增409中重症、三縣市破萬例確診

台灣今天新增76564例確診，分別為76517例本土與47例境外移入；另確診個案中有142人死亡。根據中央流行疫情指揮中心統計，今天新北市增加11766人確診最多，緊接著排第二與第三名的高雄市與台中市，今天新增的確診個案也都突破萬例。

今增76,517例本土，分別是35,999例男性，40,480例女性，38例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲。個案分布為新北市(11,766例)，高雄市(10,790例)，臺中市(10,651例)，桃園市(7,196例)，臺南市(6,620例)，臺北市(6,143例)，彰化縣(4,593例)，屏東縣(2,951例)，新竹縣(2,139例)，苗栗縣(1,784例)，新竹市(1,616例)，宜蘭縣(1,542例)，雲林縣(1,528例)，南投縣(1,423例)，基隆市(1,295例)，花蓮縣(1,246例)，嘉義縣(1,194例)，臺東縣(911例)，嘉義市(708例)，澎湖縣(233例)，金門縣(155例)，連江縣(33例)。

另今增142例死亡，為87例男性、55例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、134例具慢性病史、67例無疫苗接種。確診日介於4月27日至5月31日，死亡日期介於5月14日至6月1日。

今增47例境外移入個案中，為22例男性、25例女性；年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(2例)、法國、西班牙及印尼(各1例)移入，另42例感染國家調查中。入境日介於6月1日至6月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,274,666例確診，分別為13,098例境外移入、2,261,514例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計2,663例死亡，其中2,648例本土，個案居住縣市分布為新北市1,053例、臺北市609例、臺中市146例、高雄市118例、基隆市111例、桃園市104例、彰化縣80例、臺南市78例、宜蘭縣60例、屏東縣59例、花蓮縣54例、雲林縣37例、臺東縣31例、南投縣27例、新竹縣22例、嘉義市19例、嘉義縣17例、苗栗縣13例、新竹市6例、金門縣3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。