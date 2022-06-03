大夥下田搶救三星蔥捕捉大蝸牛。（台視、好看娛樂提供）

《全明星觀察中2》本周《全明星運動會》的成員房思瑜（房子）造訪。大夥體驗清理溫泉浴池並下田搶救三星蔥捕捉大蝸牛讓農作物不被荼毒，因為之前下田時被水蛭攻擊玉腿，這次晏柔中和吳心緹特別提醒房思瑜要穿上雨鞋保護，在下田時因為發現水蛭的晏柔中而驚聲尖叫。

在一旁房思瑜安慰好友淡定的轉移話題說（三星蔥）拔一拔就好了，並徒手舉起15公斤重的農作物很MEN把農作物歸位，連在一旁的郭泓志都大讚房子是大力士。

《全明星觀察中2》日前釋出彩蛋7人到夜市體驗射氣球，晏柔中挑戰12發射破5顆氣球就有獎品，沒想到飛鏢頻頻射中娃娃而不是目標物，加上夜市射氣球老闆在旁說：「12支飛鏢給你射5顆氣球，不相信你射不到。」此起彼落在旁邊的吆喝聲，讓晏柔中壓力很大，很慌亂失了準頭，老闆笑說：「你不要從宜蘭射到花蓮去。」《全明星觀察中2》每週日晚8點於台視首播，晚10點於myvideo上架。