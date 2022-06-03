跟蹤騷擾防制法於6月上路，中市某社區大樓38歲林姓女經理怒向警方報案，指控園藝公司黃姓老闆自今年2月起幾乎每天都以簡訊或電話邀她吃飯，雖她明確說明與工作無關不赴約，但對方仍不罷休，她忍了4個月不堪其擾而報案，但不提告，台中市警局今天開出首張告誡書約制黃男騷擾行為。

中市警局截至3日就受理4件跟騷報案，經調查發現其中3件涉及家暴案件等因素依規定無法成立一般跟蹤騷擾案件，另1件屬典型「不當追求」跟騷案件，立即通知行當事人到案，依規定開立書面告誡約制，開立首張告誡書。

38歲林女未婚，外型亮麗，擔任社區經理，55歲黃姓園藝公司老闆與社區有業務往來，他雖已婚，卻常假借工作之名幾乎每天以電話或簡訊跟她聯繫，邀約吃飯，她已明確告知「除了工作上事情外，其他都不必」，但對方仍持續「勾勾纏」，不勝其擾。

黃女雖向警方報案，但表明不提告，只希望透過警方對他採約制告誡。警方開立「書面告誡」給黃男，告誡他收斂行為，不要再犯。

中市警婦幼警察隊隊長高嘉陽表示，跟騷法是告訴乃論刑事罪，只要觸犯最少會有1年以下徒刑10萬以下罰金，如果攜帶兇器就會加重成5年徒刑50萬罰金，若違反保護令則是3年以下30萬以下罰金。

警方表示，若已被開書面告誡對象仍持續再犯，被害人可申請保護令或提告，提醒民眾切勿因一時衝動而誤觸法網。