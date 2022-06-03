行政院政務委員鄧振中1日召開「深化台美經貿關係重大成果記者會」，宣布達成「台美21世紀雙邊貿易倡議」，並啟動貿易談判，首次會議將於本月底在美國華府舉行。對此，中廣董事長趙少康團隊「女神小編」，秀出與美國巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）最新電影《捍衛戰士2：獨行俠》海報的合照，諷刺蔡政府宣稱現在是「台美關係史上最好」，但事實上卻連備忘錄都沒簽，遠不如1962年蔣政府時期。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」昨日（2）發文，趙少康團隊的美女小編特別刊出與湯姆克魯斯電影海報合照，寫道，民進黨煞有介事開了場記者會，卻連備忘錄都沒有簽，但他們說這是「台美關係史上最好」；反觀前總統馬英九，任內年年能參加WHA（世界衛生大會）、ICAO（國際民用航空組織）、用美牛換到免簽，而且勝選收到時任美國總統小布希與歐巴馬的賀電、與紐西蘭和新加坡簽署了經濟合作協定，這些都是蔡英文政府做不到的事。

內文痛批，蔡政府非但無法參加各大國際組織，用美豬也不知道換了什麼，勝選也只接到國務院賀電，甚至任內印太經濟架構首輪都被除名，可謂「正事不做，盡做一些大內宣」；不僅都不會不好意思，面對在野黨要求務實一點、做點實事，還會立刻反嗆是在唱衰、反美，各種抹黑、抹紅都來，可笑又把民眾當塑膠。

文章更強調，台美關係最好時候，是1962年蔣政府時期，美國海軍加爾維斯頓巡洋艦在西太平洋執行任務的時候。當時G-1飛行外套上的中華民國國旗到今年還可以在「阿湯哥」的背上、在大螢幕上看到。《捍衛戰士》這部電影不只票房好，更讓世界看見中華民國的國旗，團隊內的年輕小編近日更在電影中親眼見證國旗還在，這才是真正「台美關係最好的時刻」。