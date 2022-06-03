端午假期新竹縣BNT接種專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

免費提供0-6歲幼兒5劑家用抗原快篩試劑。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣實名制快篩試劑購買地點。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣3日新增2139例新冠肺炎本土確診案例，分別為1028名男性、1111名女性，年齡0-97歲，12歲以下316人，65歲以上243人，多數為18-64歲青壯年，約占69％。無症狀者2052人，約占96％。新竹縣在端午節連假增開BNT疫苗接種專案，假首日接種場次現場秩序良好。

2319例地區分布為竹北市657例、竹東鎮404例、湖口鄉420例、新豐鄉182例、新埔鎮94例、關西鎮86例、芎林鄉92例、橫山鄉34例、寶山鄉46例、北埔鄉34例、峨眉鄉7例、尖石鄉63例、五峰鄉20例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。新竹縣目前居家隔離中315人、居家照護中人數6821人。

竹縣衛生局指出，端午連假加開BNT疫苗接種專案，共25場次、5880劑次，提供5歲以上至成人的疫苗接種服務，連假首日各接種場次秩序均良好。此外，6月份在竹北里集會所開設的多場社區接種服務已增加5歲至11歲兒童服務量能，由新仁醫院提供BNT疫苗接種，請鄉親多加利用。

快篩試劑部分，民眾自6月1日起可持0歲至6歲孩童健保卡（2016年1月1日以後出生之孩童），至各快篩實名制販售據點免費領取1份5劑家用快篩試劑，領取期限為6月30日。另針對政策實施時，尚無健保卡新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再領取。領取地點為縣內94家販售家用快篩試劑實名制健保特約藥局及衛生所。身份證尾數單號周一、三、五領，雙數周二、四、六領，週日單雙皆可領。提醒家長，快篩僅可用於2歲以上幼童。

接觸者居家隔離期間由衛生所發送或由非同住親友至衛生所代領的快篩試劑，不論是0＋7或3＋4方案，隔離者一律發送3支，且6歲以下不再發送。低收入及中低收入戶自5月28日納入免費提供快篩試劑的對象，每人發5劑，已交由鄉鎮市公所發放。遊民及列冊關懷的獨居老人同樣每人5劑，將於中央配送到貨後由社會處專案處理送達。

另外，6月30日前接種任一劑COVID-19疫苗的65歲以上長者（原住民55歲以上）也可獲贈2劑快篩試劑，如為設籍本縣的長者，還可額外獲贈1000元禮券。