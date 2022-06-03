本土疫情延燒，行政院長蘇貞昌今(3日)上午到台中、台南、高雄視察大型兒童接種站，並宣布高中以下學生可獲得一人份、4劑免費快篩，將透過郵局運至學校發送。消息一出，引發網友熱議，有人就質疑「為何不是全民都發？」

蘇貞昌表示，有鑑於準備的快篩劑量很足夠，許多學校都漸漸恢復實體上課，孩子們又過團體生活，孩子是我們心肝寶貝，希望保護好，決定給高中以下，包括專科前3年及國中、國小的孩子，能夠有一人份4劑的免費快篩，將由中央請郵局直接配送到各校，學生到校上課後，直接由老師直接發給學生來使用，那相關細節會由指揮中心及教育部再做宣布，希望國人同胞一起努力，這兩年多來辛苦了。

消息曝光後，不少網友湧入《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有超過800則留言，其中不少網友都說「不是早就該發了嗎？為何現在才發？」「海嘯都快過去了，一堆人滅頂，現在才要超前部署啊」、「應該是全民都要發」、「高中以下是人，高中以上不是人?」「真的是選舉考量」、「高中以上不會染疫？」「為何不能全民發放呢？」「為何不是全民都發，高中以上都不會確診嗎？」「別國去年就在送？」