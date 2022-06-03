高市環保局「異味污染物官能測定室」15名「聞臭師」，每天靠嗅覺判定協助鑑定異味樣品，經統計今年1到5月中，稽查異味陳情案採樣數計48件，裁處金額達新台幣423萬元。

高雄市政府環保局民國93年成立「異味污染物官能測定室」後，讓空污異味陳情案從稽查、採樣到檢測判定一條龍迅速處理，15名合格儲備嗅覺判定員「聞臭師」每天「用鼻子上班」，把關油煙、廢氣、豬圈臭味等。統計今年1至5月中，異味陳情案稽查採樣數共48件，裁處金額423萬元。

環保局接受中央社記者電訪指出，當環境稽查科有樣品進來需要執行聞臭測定，會讓15名合格儲備聞臭師接受5種基準嗅液試驗以判定是否合格；再從中選任6人進行聞臭測定。且官能測定當天不能化妝、不能吃辛酸辣食物、不能感冒鼻塞或有影響嗅覺疾病，平時更不宜碰菸

、酒及檳榔。

環保局說明，由於異味陳情案多發生在夜間，空氣異味是否超標，從採樣到完成判定，依檢測標的不同，須在6或12小時內完成。異味樣品經採集後，會再由6名嗅覺判定員進行官能測定，在「異味污染物官能測定室」環境下，逐一以乾淨空氣稀釋的嗅袋進行異味判定，檢測值再經公式運算嗅覺判定員全體閾值，換算成異味污染物濃度值。

此外，異味污染物官能測定需在特定環境（溫度維持17～25℃、相對溼度40～70%）、不受外界干擾「官能測定室」進行。環保局需先培育合格儲備嗅覺判定員，經接受花香、糖焦、汗臭、糞臭及成熟果實等5種基準嗅液試驗，均判斷正確者才為合格儲備嗅覺判定員。

對於據以裁罰的檢測數據判定公信力，環保局說明，異味污染物的測值經公式運算、科學量化、標準作業程序得到的數字，檢測流程具科學及公正性，也是目前異味公告的標準方法。（編輯：孫承武）1110603