環保局加強檢測工廠氣體排放。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣空汙減量，全台第二。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

「看不到的建設，一樣要做到好！」彰化縣推動減碳大作戰，2021年度溫室氣體減量目標90萬公噸CO2e，實際減量154萬公噸CO2e，達成率171.11％，連續3年榮獲環保署績效考核特優及優等，縣長王惠美表示，維護鄉親呼吸權利最重要，因應全球氣候變遷和2050淨零碳排目標，公私協力，加速企業淨零轉型。

縣長王惠美表示，打造低碳永續家園，推動各項綠色交通政策，興建彰南、彰北共7處交通轉運站，培養公共運輸搭乘量，彰縣府工務處向交通部申請39輛電動大客車補助已獲核定，同步輔導客運業者汰除29輛老舊車輛，預計將於今年第4季投入營運。

環保局則透過推動E化申請機車汰舊及配合環保署柴油車相關補助措施，加速老舊機車汰換32301輛、老舊柴油車輛汰換1996輛，電動機車數18320輛，非六都全國第一。

王惠美表示，推動減碳同時也減少空汙，同步達成PM2.5減量925.4公噸，PM2.5平均值16.8微克，較2018年下降4.5微克，空汙改善本島第二，後續將透過碳費減繳經濟誘因，輔導企業建構碳盤查能力，並提出溫室氣體自主減碳計畫，以提升企業減碳能力，達到產業淨零轉型。