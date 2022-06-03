新竹市3日新增1616名確診個案，今年以來累積3萬8972名確診個案，目前累積居家照護者為9805人、居家隔離者為3594人。

市府表示，端午連假期間中正市場疫苗施打站（中正路245號2樓）及社區醫療站（武陵路25巷側）今明兩天（3日、4日）仍持續提供服務。

中正市場施打站服務時間為上午8時至11時、下午14時至17時，提供5-11歲兒童輝瑞疫苗施打服務；社區醫療站服務時間為上午9時至12時，提供快篩陽性者現場確診、診療及領藥一站式服務，有需要的民眾可自行前往利用。

另外，配合指揮中心公告，下周一（6月6日）將啟動第二輪家用快篩實名制，購買模式與第一輪相同，採以身分證字號尾數單雙號分流機制，有需要之民眾可參考竹市實名制藥局地圖前往購買。

市府衛生局指出，端午連假期間仍須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線，若有任何防疫相關問題，連假期間仍可撥打竹市居家關懷中心專線，由專人服務。