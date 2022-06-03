「青潭堰快樂隊」隊員范金龍受訪時拿著獎牌，臉上藏不住笑意。（李奇叡攝）

小型龍舟長青組賽事中，有隊伍在上船時重心不穩，整艘龍舟直接翻覆，幸好幾秒後每位選手都順利上岸，沒有大礙。（李奇叡攝）

現場烈日高照，天候狀況極佳，參賽選手各個拿出真本事，整齊劃一地划著船槳，朝終點邁進，場面相當狀觀。（李奇叡攝）

「新北市議長盃第十二屆龍舟錦標賽」今天開跑，冠軍隊伍最多可獲30萬元獎金，賽事總獎金共高達250萬元，而今年首創的小型龍舟組別，也吸引各方好手參加。至於大型龍舟男子組中的勁旅「萬家香」，絕對是觀眾的關注焦點，過去六年皆摘下冠軍，今年要挑戰七連霸，他們雖因人數較多，拆成兩隊報名，但無論最後是哪隊奪下冠軍，對他們來說都是莫大榮譽。

因應疫情，本屆賽事現場不開放民眾觀賽，但賽事期間主辦單位提供線上直播服務，讓民眾在家可隨時鎖定精彩賽事，掌握最新戰況。除此之外，主辦單位不敢馬虎，參賽者皆須提供2劑疫苗證明，且現場全程得戴好口罩，並做好體溫量測，以最嚴謹的態度為參賽者的健康把關。

為讓更多民眾能體驗龍舟活動，今年首度開創「小型龍舟男子組」、「小型龍舟女子組」及「小型龍舟長青組」三個全新組別，報名隊伍共83支，分別為大型龍舟男子組17隊、大型龍舟女子組6隊、大型龍舟混合組34隊、小型龍舟男子組17隊、小型龍舟女子組5隊以及小型龍舟長青組4隊，不過由於一些隊伍有隊員確診情況，導致人手不足，只能臨時缺席。

現場烈日高照，天候狀況極佳，參賽選手各個拿出真本事，整齊劃一地划著船槳，朝終點邁進，場面相當狀觀，不過也出現小插曲，小型龍舟長青組賽事中，有隊伍在上船時重心不穩，整艘龍舟直接翻覆，幸好幾秒後每位選手都順利上岸，沒有大礙。

主辦方指出，長青組部分不需要報名費，也沒有分出名次，每個參賽的選手都能獲得紀念證書以及獎牌。「青潭堰快樂隊」隊員范金龍受訪時拿著獎牌，臉上藏不住笑意，他表示，隊伍是由志同道合的夥伴組成，平常都會一起運動，也參加過多次龍舟比賽，今天剛比完新北的龍舟競賽，就快馬加鞭地趕往台北參加另一個賽事，相當熱血。

此次賽事共兩天，首日為各組預賽，次日則從半決賽開始比起，新北市體育總會執行長黃神祐指出，原本賽程是安排三天，預估120支隊伍報名，但受到疫情攪局，報名隊伍數銳減，因此最後縮減為兩天。

黃神祐透露，賽事使用的龍舟「龍首」材質為玻璃纖維，由於「奪旗」可能會造成龍首斷裂，更有奪旗手落水的風險，因此權衡過後，只有明天的總決賽才會以奪旗定勝負，其他賽事皆是紀錄秒數的競速賽。