中重症個案比例分析。（圖／指揮中心提供）

死亡再添142人！今增76517例 新增409中重症、三縣市破萬例確診

國內今天新增142例染疫死亡個案及409例本土中重症個案。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，死亡個案中有一名20多歲男性有免疫疾病史，因路倒被發現送醫，經檢驗新冠肺炎陽性，同時發現中風，死因為免疫疾病及新冠肺炎感染症。

指揮中心表示，今天新增142例死亡個案，年齡介於20多歲到90歲以上，其中79人年逾80歲。莊人祥表示，死亡個案中年齡最低的20歲男性，有免疫疾病史，因路倒被發現送醫，經檢驗新冠肺炎陽性，同時發現有肺炎、中風情形。

新增死亡個案中有104例未打滿3劑疫苗，其中67人一劑未打；134人有癌症等重大疾病或慢性病史，另8例無相關病史，其中3人未打疫苗、1人曾接種2劑、4人曾接種3劑。

另外，今天新增409例本土中重症個案，其中269例中症、140例重症，包含1例5歲以下男童，以及1名20多歲男性。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

莊人祥說明，新增兒童重症個案為7個月大男童，5月27日發燒，28日呼吸喘送急診，診斷為哮吼，血氧濃度低，有肺炎情形，曾使用類固醇、瑞德西韋等藥物治療。 目前兒童重症個案累計31例，其中3例為哮吼。

另有一例20多歲男性重症個案，有慢性癲癇病史，曾接種3劑疫苗，因癲癇發作合併呼吸窘迫，目前病況已改善，拔管移除呼吸器並轉入一般病房。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

今年1月以來，國內累計217萬453例本土個案，中重症個案累計6537人，其中1810人死亡。目前國內本土個案仍以無症狀及輕症佔比最多，為99.70％，中症佔0.20％，重症佔0.10％。