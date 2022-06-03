上午一家三代總動員製作清淨符。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

端午節是一年之中陽氣最盛的日子，業者說，每年端午節午時製作的清淨符也最靈驗、效果最好。（張毓翎攝）

端午節到來，各地方都在吃粽子、立蛋或撈午時水，但台南市鹽水區這一家子很特別，每到端午節這天午時，一家三代總動員製作清淨符，趕在2個鐘頭完成一年所需的數量。

端午節是一年之中陽氣最盛的日子，在鹽水經營金紙舖逾50年的大台南禮儀用品業職業工會前理事長鄭山林，今天一早，便請來道士為印製清淨符的符印加持，午時一到，全家大大小小接力製作，有的負責印製、有的在一旁補充印泥，另外一人將一張張的清淨符收集成堆存放。

鄭山林說，端午節很多傳統，但午時製作清淨符的習俗，較鮮為人知，它的歷史可能流傳上百年，然而隨著時代的演變，特別會選在端午節午時製作清淨符的店家，已經愈來愈少見，不過至今在很多農村地區，清淨符的使用依舊非常普及，作為去煞避邪的好方法。

鄭山林提到，清淨符平時可以帶著保平安，如果參加喪禮或經過一些「不乾淨」的地方，而不小心沾染汙穢之氣，可用清淨符來去除；另外，有些年紀很多的嬰兒晚上常「罵罵號」，或遭沖煞到的孕婦，也推薦可使用清淨符，讓小孩子、胎兒心安神定。

趁著端午節假期，不少人近中午到鄭山林的店裡領取清淨符，陳姓民眾說，之前小朋友睡到半夜常哭鬧醒來，燒了一般的清淨符，卻沒有顯著效果，後來特地來買一張端午節午時製作的清淨符，孩子就比較不會哭鬧，很神奇。