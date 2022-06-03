受山友歡迎的阿拔泉步道。（嘉縣文觀局提供／張亦惠嘉縣傳真）

可欣賞成片茶園美景的石棹步道。（嘉縣文觀局提供／張亦惠嘉縣傳真）

端午節連假到來，嘉義縣文化觀光局推出一系列「腹圓者聯盟步道」，宣傳新整建的龍興步道、超人氣的阿拔泉步道等景點，並在Instagram舉辦步道徵稿送萬元獎金活動，此外，更推薦一系列的大林慢城遊程供遊客參考。

縣長翁章梁表示，嘉義的山林資源具有絕對優勢，自2020年開始推動步道旅遊，也投入許多經費整建步道。文觀局表示，腹圓程度尚屬輕度者，推薦走太興岩步道、二尖山步道、野薑花溪步道、太興飛瀑步道、石棹步道、迷糊步道、頂湖步道或二延平步，好走不累，欣賞沿途風景同時消耗熱量；若是腹圓程度屬重度者，推薦挑戰阿拔泉步道、獨立山步道或青年嶺步道，較具挑戰性，保證消肉又消脂。

文觀局長許有仁說，到6月15日止，只要在個人IG上傳「嘉義縣內步道美照」，並完成標註，累計最多愛心數者就可獲得1萬元旅遊獎金，希望透過徵圖活動鼓勵遊客在疫情期間多走向戶外、親近山林，不僅紓壓還增強免疫力，民眾出遊仍需遵守防疫措施。

除了步道外，全台只有4個被「國際慢城」組織認證的幸福小鎮，其中之一就是嘉義縣大林鎮，文觀局規畫系列遊程讓遊客可參考，包括大林自行車道享受田野間的悠閒、懷舊老戲院萬國戲院、泰成中藥文物館一窺珍貴中藥文物、翹嘴秋茶店仔聽一場風雅趣談等。

縣長翁章梁介紹，大林早年因糖業興盛，輝煌時期不只萬商雲集，娛樂場所更是繁華，隨糖廠停歇後大林跟著安靜下來，但也造就如今一種獨特的氣息，值得推薦大家親自來走訪感受。