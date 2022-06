俄烏戰爭到今日已經100天,目前俄軍遭遇烏軍的強烈抵抗,戰線被推回至烏克蘭東部,從哈爾科夫(Kharkiv)一路延伸到尼古拉耶夫(Mykolaiv)共數千公里的戰線,戰爭進入長期消耗戰的態勢。CNN分析,俄羅斯總統普丁可能在指望「國際冷漠」的情形發生,意指誰撐得久就贏了。

「你有手錶,但我們有時間」(You have the watches, but we have the time.)是塔利班成員對抗美軍的名言,總結美軍在阿富汗戰爭中面臨的困境,也是普丁可能的獲勝關鍵-誰撐得比較久。更重要的是,普丁正在等待國際社會對烏克蘭的「國際冷漠」。

俄軍目前在烏克蘭東部戰況有所進展,但與此同時,俄烏戰爭的報導在國際媒體的關注度都在消退。

普丁可能意識到,在美國及其他地區,高昂能源成本及不斷上漲的物價,更能引發輿論、左右選舉結果,因此正在指望國際社會關注度降低。同時,他已經終結所有政治反對聲浪,也有效控制媒體,根本不須面臨任何國內壓力。

相比之下,雖然烏克蘭總統澤倫斯基在世界各地演說,不斷的敦促武器支援和對俄羅斯的制裁,也提醒有意讓烏克蘭割讓土地求和的領導人,烏克蘭的未來由烏克蘭人決定;但烏克蘭始終擔心,國際社會對俄烏戰爭產生疲乏,進而施壓基輔讓步。

俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫(Nikolai Patrushev)曾說,俄軍並沒有「追著最後期限跑」,意味著普丁對戰爭進程抱持自由開放的態度。呼應塔利班戰士所說過的名言,最後決定這場戰爭勝負的可能是誰擁有的時間較多-是一個可能會掌權到死的獨裁者,還是為國家生存而戰的烏克蘭人民?