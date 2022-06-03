俄烏戰爭到今日已經100天，目前俄軍遭遇烏軍的強烈抵抗，戰線被推回至烏克蘭東部，從哈爾科夫（Kharkiv）一路延伸到尼古拉耶夫（Mykolaiv）共數千公里的戰線，戰爭進入長期消耗戰的態勢。CNN分析，俄羅斯總統普丁可能在指望「國際冷漠」的情形發生，意指誰撐得久就贏了。

「你有手錶，但我們有時間」（You have the watches, but we have the time.）是塔利班成員對抗美軍的名言，總結美軍在阿富汗戰爭中面臨的困境，也是普丁可能的獲勝關鍵－誰撐得比較久。更重要的是，普丁正在等待國際社會對烏克蘭的「國際冷漠」。

俄軍目前在烏克蘭東部戰況有所進展，但與此同時，俄烏戰爭的報導在國際媒體的關注度都在消退。

普丁可能意識到，在美國及其他地區，高昂能源成本及不斷上漲的物價，更能引發輿論、左右選舉結果，因此正在指望國際社會關注度降低。同時，他已經終結所有政治反對聲浪，也有效控制媒體，根本不須面臨任何國內壓力。

相比之下，雖然烏克蘭總統澤倫斯基在世界各地演說，不斷的敦促武器支援和對俄羅斯的制裁，也提醒有意讓烏克蘭割讓土地求和的領導人，烏克蘭的未來由烏克蘭人決定；但烏克蘭始終擔心，國際社會對俄烏戰爭產生疲乏，進而施壓基輔讓步。

俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）曾說，俄軍並沒有「追著最後期限跑」，意味著普丁對戰爭進程抱持自由開放的態度。呼應塔利班戰士所說過的名言，最後決定這場戰爭勝負的可能是誰擁有的時間較多－是一個可能會掌權到死的獨裁者，還是為國家生存而戰的烏克蘭人民?