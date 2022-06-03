台中市敬老愛心卡福利多多，自去年1月1日起，持卡在台中搭乘計程車，單趟車資補助由50元提高至85元。交通局長葉昭甫表示，這項政策讓台中敬老愛心卡補助升級成「全國最優」，統計持卡搭計程車人次由前年179萬人次提升至去年253萬人次，大幅增加41％；今年1至3月83萬人次也較去年同期的60萬人次增加39％，顯示持卡人搭乘意願大幅提升。

交通局表示，為促進個體戶計程車駕駛人的營業收入，讓長輩搭車更便利，已協請大都會衛星、台中衛星、台灣大車隊、國通無線及永隆無線等5家車隊，協助未加入計程車派遣車隊的個體戶駕駛，透過租用敬老愛心卡刷卡設備，加入敬老愛心服務行列。

葉昭甫表示，台中市敬老愛心卡參與車隊數有9家，合計超過4700台車輛服務長者及身心障礙朋友搭乘；包含大都會衛星車隊(55178手機直撥、04-4499178市話直播)、台灣大車隊(55688)、台中衛星車隊(04-22465555)、飛狗無線車隊(04-22878888)、怡美無線車隊(04-24366666)、國通無線車隊(04-23758383、0800-058383)、永隆無線(04-23751234、0800-053579)、中華大車隊(04-25311222)、和泰移動(04-24850659)。

交通局指出，持敬老愛心卡搭乘計程車，可先撥打電話或下載APP使用預約叫車服務，縮短等候時間，提升乘車服務品質。

交通局說明，持卡人上車時，需出示卡片交由駕駛確認票卡點數，每趟次補助85點，餘額不足時，由敬老愛心卡自行儲值金額支付，若自行儲值金額也不足，則需由乘客以現金支付不足車資。每一趟次車資，僅能使用一張敬老愛心卡補助85點，不得使用其他卡片於同一趟次中重複或累計補助。

交通局提醒，敬老愛心卡限本人使用，不得轉讓或轉借他人使用，如遭運輸業者查獲通報冒用事宜，交通局將依「台中市政府辦理老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助要點」，予以停用，最重將可處以停止使用5年，呼籲持卡人注意自身權益。