國立台東大學附屬體育高級中學柔道隊在法國2022年世界中學生運動會勇奪4面獎牌，選手們光榮返回台東。選手王桀曦、孫立威、黃立帆、林敬翔（由左至右）。（黃恩倍提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學附屬體育高級中學柔道隊在法國2022年世界中學生運動會拿下好成績。（教練曾昌盛提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學附屬體育高級中學柔道隊4名學生在法國2022年世界中學生運動會勇奪4面獎牌，選手們光榮返回台東，部落慶賀。其中3名選手都住在台東達魯瑪克部落東園三街，部落族人與鄰居紛紛開玩笑表示「這條街是國手街」。

台東體中柔道隊王桀曦獲銀牌、黃立帆及林敬翔分別獲得不同量級銅牌、孫立威則獲第5名。巧的是，黃立帆、王桀曦、孫立威都住在卑南鄉達魯瑪克部落東園三街，前後相距不到300公尺。

部落族人和體中校長、老師拉起紅布條，獻上花環。選手們1日傍晚光榮返鄉，大家齊聚台東火車站迎接選手榮歸，隨後車隊穿梭部落遊行，分享喜悅與榮耀。

王桀曦表示，這次的國際賽只是剛開始，未來還有更多的挑戰等著，繼續努力，改進自己的不足，往下個目標邁進，感謝上帝所賜的一切。孫立威表示，第1次參加國際賽事很緊張，對手除了高大，力量大速度也快，但有了這次經驗，重新調整自己的狀態，希望下次比賽，可以摔出好成績。

黃立帆說，參加國際賽事看見自身不足，體格和力量還有很大的落差，回國後會再強化自己，將柔道技術練得更精進，希望在下一場國際賽事2022年亞洲青年暨青少年柔道錦標賽拿到更好成績。

黃立帆的母親黃恩倍指出，因疫情嚴峻，教練在出國前幾天就將小孩帶回自己家以減少外界接觸，一路都得經過重重快篩和PCR，若出現陽性就得直接回家，幸好小孩都是陰性。

教練陳佳峰表示，世界中學生運動會限13歲至17歲的在校中學生參加的國際綜合性運動會，1990年後改4年1次。而柔道項目必須先經過菁英國手選拔及年齡的限制，能夠獲選中華代表實屬難能可貴。

除了要經過疫情篩檢的重重關卡外，世中運4年1次，選手年紀在13歲至17歲間，因此並不是成績好就能參賽，孩子們不僅靠自己的努力，還得仰賴老天爺的幫忙。